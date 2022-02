Pulizia in via dell’Acquarella tra Legnano e Castellanza, i volontari: “Scarsa partecipazione”

Più di 20 sacchi di pattume in via dell’Acquarella dopo l’intervento di sabato 5 febbraio dei volontari di Strade Pulite lungo l’arteria che dalla zona industriale di Legnano arriva fino a Castellanza. Il pomeriggio di pulizia, in questa zona particolarmente degradata, ha visto la partecipazione di 8 persone che hanno risposto all’appello del gruppo che da alcuni anni si batte contro l’inciviltà di chi abbandona i rifiuti per strada.

Un numero piuttosto scarso di volontari, di cui 3 arrivati da Parabiago, 1 da Gallarate e soli 4 da Legnano e Castellanza, che ha lasciato amareggiati gli organizzatori sostenuti nella promozione dell’evento anche dal Comune di Castellanza: «Mi chiedo dove siano tutti quelli che si riempiono la bocca di belle parole e propositi sul degrado del nostro territorio – è l’amaro commento di Fiorenzo Dozzo, responsabile del gruppo Strade Pulite -. E’ giusto denunciare ma qualche volta bisogna anche fare azioni in modo da sensibilizzare e ripulire in modo concreto il nostro territorio. E’ desolante vedere che solo 4 cittadini di Legnano hanno partecipato all’iniziativa. Comunque non abbiamo intenzione di fermarci e sabato 12 febbraio saremo ancora nella stessa strada per continuare la pulizia. Chi volesse partecipare il ritrovo è alle ore 14.00 alla rotonda di via dell’Aquarella via della Pace».