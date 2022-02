Scontro all’alba, sei feriti a Gazzada Schianno sulla Sp57

Scontro all’alba sulla strada provinciale 57 a Gazzada Schianno. Intorno alle 6 di domenica 27 febbraio un’auto è finita fuori strada dopo lo scontro con un’altra autovettura. Ferite sei persone.

Sul posto sono intervenute cinque ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Soccorse un’11enne, un 19enne anni, due ventenni, un 40enne e un 49enne.

I feriti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso del Circolo di Varese e in quello di Gallarate, mentre una persona è stata portata con l’elicottero in ospedale a Legnano. Della dinamica si occupano i carabinieri, arrivati sul luogo dell’incidente insieme ai vigili del fuoco.