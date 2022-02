Il sottopasso di Cazzago è di nuovo allagato

Nonostante la mancanza di precipitazioni, persiste il problema del sottopasso allagato a Cazzago Brabbia. Come già avvenuto alcune settimane fa, l’interno del collegamento della pista ciclopedonale è nuovamente ricoperto dall’acqua.

Non è la prima volta che il sottopasso si allaga, in particolare in occasione di piogge particolarmente intense, ma ultimamente il disagio si è riproposto anche in condizioni di siccità, si teme dunque che la causa possa essere di altra natura.