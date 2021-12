Non piove, ma il sottopasso di Cazzago Brabbia è allagato di nuovo

Un problema noto quando piove, ma insolito in un periodo che non vede precipitazioni importanti da parecchio tempo.

Galleria fotografica Allagata la pista ciclabile di Cazzago Brabbia 4 di 5

Il sottopasso della pista ciclopedonale di Cazzago Brabbia è completamente allagato e l’acqua sale di livello di giorno in giorno. Il passaggio è chiuso da un nastro e da qualche settimana campeggia un cartello che vieta il transito, ma ora la preoccupazione di chi percorre quel tratto di pista ogni giorno si fa più pressante.

Il Comune ha avvertito la Provincia di Varese, ente a cui compete la manutenzione della pista ciclopedonale. Non piovendo da tempo, il sospetto è che ci sia una falla che provoca una perdita d’acqua importante.

«Ogni volta che piove si ripete il problema – spiega il sindaco cazzaghese Emilio Magni -. Da tempo le precipitazioni non ci sono e deve essere una perdita d’acqua. Il nostro ufficio tecnico ha provveduto a bloccare il passaggio e abbiamo segnalato alla Provincia. Da anni chiediamo un intervento definitivo per risolvere un problema che c’è da sempre: sono state messe delle pompe per aspirare l’acqua, ma ciclicamente se ne rompe una, l’altra non va o c’è qualche intoppo. Abbiamo proposto di inserire un tubo che scarichi l’acqua nel riale, abbiamo anche fatto il progetto per partecipare ad un bando regionale che finanzia interventi in questo ambito – spiega Magni, ingegnere idraulico esperto del settore -. Spetterebbe alla Provincia, ma come Comune ci siamo mossi per risolvere una volta per tutti questa situazione».