Svelata a Milano la nuova MV Agusta per il Motomondiale 2022

Ha scelto una cerimonia in streaming, e non in presenza per evitare rischi di contagio, il Forward Racing Team per presentare la moto con cui MV Agusta parteciperà per il quarto anno consecutivo al Motomondiale di classe Moto2. La squadra corse italo-svizzera (la sede è ad Agno) guidata da Giovanni Cuzari si accosta a questa nuova avventura iridata con l’intenzione di migliorare i risultati del 2021 che, per la verità, non sono stati memorabili.

La pole position – inattesa e bellissima – di Simone Corsi a Valencia dovrà però essere lo stimolo per fare bene in un campionato complicato nella quale la Casa della Schiranna vuole mettersi in mostra. Corsi, uno dei piloti più esperti della categoria (ha 34 anni) è stato confermato dal Forward Team e sarà affiancato dallo spagnolo Marcos Ramirez, più giovane di ben dieci primavere: una scommessa che l’entourage MV ha intenzione di vincere.

«Siamo felicissimi di iniziare una nuova stagione insieme a Simone e siamo molto orgogliosi di accogliere nel nostro team anche Marcos, che sono certo ci saprà dare grandi soddisfazioni – conferma Giovanni Cuzari – Faremo del nostro meglio e lavoreremo duramente per raggiungere i nostri obiettivi. Credo molo nel nostro progetto, che seppur ambizioso e complesso è guidato dalla nostra profonda passione. Per questo tengo a ringraziare MV Agusta Motor Spa nella persona di Timur Sardarov per la rinnovata fiducia».

Per il 2022 le F2 costruite a Varese hanno cambiato colorazione: il tradizionale rosso-argento ha lasciato spazio (almeno in sede di presentazione) al tricolore italiano. La livrea ha sfondo bianco decorato con inserti e scritte rossi e verdi e la cerimonia di unveiling (che si è tenuta a Milano negli spazi dell’MV Agusta Store) condotta dalla giornalista di Sky Vera Spadini ha visto sfilare anche i piloti. Non solo Corsi e Ramirez ma anche quelli del Junior GP Hector Garzo e Nicola Gianico e quelli del progetto ESBK Maria Herrera e Daijiro Sako. A rappresentare l’azienda motoristica varesina il direttore marketing, Filippo Bassoli.

«Non vedo l’ora di tornare finalmente in sella sulla mia F2, con le stesse emozioni dell’ultima gara – ha detto Corsi – Il team ha lavorato molto sulla moto quest’inverno e sono felice di aver dato il mio contributo durante le sessioni in galleria del vento. Mi sono allenato molto e la preparazione è andata benissimo quindi non vedo l’ora che parta il mondiale per fare una buona stagione. Come sempre l’obiettivo mio e di tutta la squadra è quello di riportare MV Agusta sul podio».

«Sono molto motivato e non vedo l’ora di scendere in pista per la prima gara in Qatar – gli fa eco Ramirez – Spero di mostrare presto il mio potenziale e di far vedere ciò che so fare. Sono curioso di conoscere meglio la squadra, e di lavorare sia con loro sia con Simone: spero andremo d’accordo e sono sicuro che insieme potremo fare un buon lavoro. So che i ragazzi del team hanno lavorato molto sulla moto e sono curioso di salire in sella sulla mia F2».

Il Motomondiale 2022 si articola su 21 fine settimana di gare a partire dal 6 marzo con la gara qatariota di Losail per terminare il 6 novembre sul tracciato di Valencia. Le F2 del Forward Racing Team saranno le uniche due moto MV Agusta in una categoria che vede le “solite” Kalex fare la parte del leone. Le altre marche presenti sono la Boscoscuro e la novità GasGas (marchio spagnolo ma nell’orbita di Ktm) mentre non compare nell’elenco iscritti la nipponica NTS che era al via nelle ultime stagioni: il team RW che le utilizzava è tornato a Kalex. Anche nel 2022 la Moto2 prevede un fornitore unico di pneumatici con Dunlop e soprattutto il motore uguale per tutti, il Triumph tre cilindri da 765 cm³.