Un bando regionale per la ripresa del sistema fiere

Sono stati approvati all’unanimità in Commissione Attività Produttive, presieduta da Gianmarco Senna (Lega), i criteri per l’emanazione del bando a sostegno della ripresa del sistema fieristico lombardo (relatrice Silvia Scurati, Lega), finalizzato a sostenerne la competitività e consolidarne il rilancio dopo la crisi da Covid-19 attraverso la promozione e l’animazione delle manifestazioni, lo sviluppo dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione dei servizi offerti.

Il bando è destinato alle manifestazioni di livello internazionale, nazionale e regionale che si terranno in presenza nel 2022 in Lombardia.

Beneficiari potranno essere soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, purché l’impresa sia iscritta nell’apposito Registro o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalle Camere di Commercio.

Digitalizzazione dei servizi offerti, promozione e pubblicità della fiera, ricerca e accoglienza di buyer esteri, animazione con eventi collaterali, seminari e iniziative di approfondimento, predisposizione di aree speciali destinate a specifici target di impresa sono gli ambiti per i quali sarà possibile chiedere un contributo pari al 40% delle spese sostenute fino a massimo di 50.000 euro per le manifestazioni di livello internazionale e nazionale e 30.000 per quelle di livello regionale. La dotazione finanziaria complessiva è di 1.000.000 euro.

“Il provvedimento – ha detto la consigliera Silvia Scurati – è un segnale importante di grande attenzione che Regione Lombardia rivolge a uno dei settori più colpiti dalla crisi pandemica. La Lombardia da sempre attrae investitori e operatori e il mondo delle fiere e delle esposizioni di fatto porta beneficio all’intero indotto oltre a creare numerose opportunità lavorative. Il voto di oggi è un altro passo per tornare definitivamente alla normalità”.