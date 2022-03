A Rescaldina 3.579 multe nel 2021, più del 60% dalla telecamera di via Bossi

Quasi 3.600 sanzioni per violazioni al codice della strada e più di mille attività di controllo legate alla pandemia. Nonostante sia complessivamente diminuito il volume dei controlli imposti dall’emergenza sanitaria, anche il 2021 è stato un anno di “straordinari” per la Polizia Locale di Rescaldina, che nei dodici mesi scorsi ha visto scendere il volume delle multe non pagate dal 30% del 2020 al 23% circa dello scorso anno.

La cifra “monstre” anche per il 2021 è quella legata alle sanzioni per gli ingressi non autorizzati nell’area pedonale di via Bossi, dove nella seconda metà del 2020 era stata installata una telecamera per il controllo degli accessi dopo 17 anni dall’istituzione dell’area riservata ai pedoni proprio perché nel primo tratto della via, ovvero quello che collega via Bassetti all’incrocio con via Legnano, la segnaletica che esclude il transito di auto e moto da molti era considerata alla stregua di un optional.

Dopo una campagna informativa rivolta sia ai residente e ai commercianti della zona che alla cittadinanza in generale, quindi, un anno e mezzo fa il nuovo “occhio elettronico” era diventato operativo a tutti gli effetti. E i risultati, che con le 1.323 violazioni sanzionate in meno di tre mesi avevano già allora lasciato tutti di sale, anche per il 2021 fanno strabuzzare gli occhi: le multe legate agli accessi non autorizzati nell’area pedonale lo scorso anno sono state 2.230, più del 60% delle 3.579 sanzioni complessivamente comminate dagli agenti della Polizia Locale.

Tra le altre violazioni al codice della strada a farla da padrone anche nel 2021 sono state quelle legate al mancato rispetto del divieto di sosta imposto per la pulizia delle strade (372), seguite da quelle per eccesso di velocità rilevato con autovelox (306) e da quelle relative all’obbligo di revisione del veicolo (119). In doppia cifra anche le multe per chi non hanno rispettato i parcheggi riservati agli invalidi (49), quelle per divieto di sosta (30), quelle per mancanza di copertura amminsitrativa (27), quelle l’uso dello smartphone alla guida (12) e quelle per il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza (11).

Quasi 900 anche i controlli effettuati dalla Polizia Locale per verificare il rispetto della quarantena da parte di chi si trovava in isolamento per Covid, cui si aggiungono più di 450 controlli dei green pass, 19 controlli agli esercizi commerciali e 30 legati agli spostamenti, con sole due sanzioni complessivamente comminate ai cittadini e nessuna alle attività economiche. Nel 2021, come prevedibile vista la sostanziale diminuzione delle limitazioni agli spostamenti, è tornato a crescere a Rescaldina anche il numero degli incidenti stradali, che però è comunque rimasto al di sotto dei livelli pre-pandemia: sono in tutto 26 gli incidenti rilevati dagli agenti del comando di via Matteotti – di cui 15 con feriti ma fortunatamente nessuno mortale – contro i 22 del 2020 e i 31 del 2019.