Adidas Next Gen Varese, il programma completo del torneo giovanile

Da venerdì 1 a domenica 3 aprile alla Enerxenia Arena di Masnago si disputa l’ANGT, Adidas Next Gen Tournament di basket, torneo under 18 organizzato sotto l’egida dell’Eurolega, la massima competizione per club della pallacanestro continentale. Otto le squadre impegnate suddivise in due gironi. L’organizzazione dell’intero evento è affidata alla Academy Varese Pallacanestro, società giovanile presieduta da Gianfranco Ponti e attuale vivaio della Pallacanestro Varese. La manifestazione è gratuita sia per assistere alle partite, sia per le attività collaterali previste sul piazzale e nel vicino showroom Novauto.

Di seguito le squadre partecipanti suddivise nei due gironi e il calendario completo dei 16 incontri previsti al palasport di Varese.

G I R O N I

GIRONE A

– Varese Academy Pallacanestro (Ita)

– Joventut Badalona (Spa)

– Next Gen Team Varese (Selez. internazionale)

– Panathinaikos Atena (Gre)

GIRONE B

– AX Armani Exchange Milano (Ita)

– Casademont Saragozza (Spa)

– PFYM INSEP Parigi (Fra)

– Ratiopharm Ulm (Ger)

C A L E N D A R I O

VENERDI’ 1 APRILE

Ore 10 (gir. B): Ulm – Saragozza

Ore 12 (B): Parigi – Milano

Ore 14 (A): Panathinaikos – Badalona

Ore 16 (A): VARESE – Next Gen Team

Ore 18 (B): Milano – Ulm

Ore 20 (B) Parigi – Saragozza

SABATO 2 APRILE

Ore 10 (A): Next Gen Team – Panathinaikos

Ore 12 (A): VARESE – Badalona

Ore 14 (B): Saragozza – Milano

Ore 16 (B): Parigi – Ulm

Ore 18 (A): Badalona – Next Gen Team

Ore 20 (A): VARESE – Panathinaikos

DOMENICA 3 APRILE

Ore 12: finale 7° posto (4a gir. A vs 4a gir B)

Ore 14: finale 5° posto (3a gir. A vs 3a gir B)

Ore 16: finale 3° posto (2a gir. A vs 2a gir B)

Ore 18: FINALISSIMA (1a gir. A vs 1a gir B)

