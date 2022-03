La NBA in arrivo a Varese: 20 osservatori attesi al torneo Next Gen di basket

Saranno almeno venti – e non 6-7 come si pensava, e come avevamo scritto, qualche giorno fa – gli osservatori della NBA attesi a Varese per seguire da vicino le partite dell’Adidas Next Gen Tournament (ANGT), il torneo di basket under 18 che metterà a confronto otto tra le maggiori realtà giovanili d’Europa, con la formazione vincitrice che oltre al trofeo si guadagnerà anche la qualificazione alle Final Four di Belgrado del 19-21 maggio in concomitanza con quelle dell’Eurolega senior.

La “calata” degli scout della massima lega cestistica mondiale (tra di loro anche Primoz Brezec, pivot sloveno con otto stagioni NBA alle spalle: ora lavora per i Cleveland Cavaliers) è forse il più evidente segnale del fatto che la Enerxenia Arena diventerà per tre giorni (tra venerdì 1 e domenica 3 aprile) il cuore del basket europeo del domani. Il merito è quello di un torneo atteso e molto valido a livello tecnico, che la Varese Academy Pallacanestro ha fortemente voluto: la società fondata da Gianfranco Ponti che attualmente “fornisce” anche il settore giovanile della Pallacanestro Varese (domani chissà: l’accordo andrà rivisto e non è detto che vada in porto) ha lavorato due anni per portare in città questo grande evento che tra le altre cose permetterà al palasport di Masnago di essere utilizzato a pieno regime, dando così un senso ad alcune ristrutturazioni avvenute qualche anno fa.

L’ANGT – di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi con QUESTA intervista allo stesso Ponti – è stato presentato in via definitiva questa mattina (mercoledì) 30 in Camera di Commercio a sottolineare come anche le istituzioni sono state direttamente coinvolte per un evento di questa portata. Accanto a Fabio Lunghi, presidente dell’ente camerale (e di conseguenza della Varese Sport Commission) anche l’assessore allo sport, Stefano Malerba. «Per l’occasione sono state anticipate anche alcune strutture alberghiere – ha detto Lunghi – e anche dal punto di vista dell’accoglienza l’obiettivo è centrato». Una mossa, quella di ospitare qui l’ANGT, che Malerba ha definito “visionaria”, termine che è piaciuto a Gianfranco Ponti, impegnato da quattro anni e mezzo in questa attività.

Sotto il profilo sportivo, il torneo vedrà otto formazioni impegnate in due gironi all’italiana con le partite di qualificazione previste per venerdì e sabato e le finali dalle ore 12 di domenica. Quella per il titolo alle ore 18. L’ingresso alla Enerxenia Arena sarà gratuito per tutto l’arco della manifestazione così da permettere al maggior numero possibile di appassionati di accedere all’impianto, al di fuori del quale (sul piazzale e nel vicino showroom del gruppo Novauto) ci saranno una serie di iniziative collaterali.

«Partecipare a questo torneo è bello sotto tutti i punti di vista – racconta Stefano Bizzozi, l’esperto allenatore veneto cui è affidata la squadra varesina – e per noi sarà anche un test sul parquet. Avremo tre giocatori in prestito come previsto dal regolamento (l’estone Poom del Campus Torino, Brembilla di Cantù e Dell’Anna di Trento) per completare una formazione che è internazionale. Nella nostra under 18 ci sono varesini, italiani reclutati come Carlo Cane, ragazzi nati qui da genitori stranieri come Weilun Zhao (i due sono già aggregati alla Openjobmetis, il secondo ha esordito in A a Milano sabato scorso), argentini con passaporto italiano come Marchiaro, due giovani serbi e due camerunensi. Una squadra che va nella direzione di quello che è il progetto dell’Academy, quindi territoriale ma aperta al mondo, come da anni fa la Stella Azzurra Roma che è stata l’ultima società italiana a ospitare una tappa dell’ANGT (era il 2015) e che ha appena vinto il torneo di Patrasso che consentirà ai laziali di giocare le finali. Un ragazzo come Matteo Spagnolo (il play nato a Brindisi, di proprietà del Real e ora a Cremona e in Nazionale ndr) non sarebbe cresciuto così tanto senza la formazione ricevuta proprio nella Stella Azzurra».

Ponti dal canto suo ha ringraziato sponsor e istituzioni ricordando lo sforzo fatto dall’Academy non solo per l’allestimento del torneo ma anche nella ricostruzione di un vivaio varesino che ha iniziato (grazie anche a un allenatore olandese, Johan Roijakkers) a mandare ragazzi in Serie A. Il manager di Angera non ha voluto addentrarsi nella questione dei rapporti con Pallacanestro Varese – già nell’intervista a VareseNews aveva rimandato la questione al termine dell’ANGT – ricordando però che la vocazione dell’Academy è quella del reclutamento e potrebbe essere agganciata anche ad altre esperienze extracittadine.

A completare gli interventi Pietro Scibetta, arrivato a Varese proprio con ruoli di responsabilità nell’allestire il torneo. «Per l’Academy non sarà un punto di arrivo, ma piuttosto un test per verificare a che punto è la nostra struttura sia a livello organizzativo sia sportivo e tecnico. Gli standard richiesti sono elevatissimi, gli stessi di una partita di Eurolega con la differenza che qui ci sono 16 match nell’arco di tre giorni». Con personaggi leggendari come Vassilis Spanoulis, sette scudetti e tre euroleghe in bacheca con Olympiacos e Panathinaikos, oggi allenatore della selezione (Adidas Next Varese) di talenti provenienti dall’Italia e da altri Paesi. E a proposito di leggende, ecco la sorpresa finale: la Varese Academy oltre alla tradizionale prima maglia biancorossa con la skyline del Sacro Monte (lo sponsor è Conforama) avrà una seconda divisa gialloblu in onore della Grande Ignis (nella foto qui sopra). Perché il futuro è splendido, ma le radici restano altrettanto affascinanti.

