Blitz dei Mastini, Varese si riprende le Final Four di hockey su ghiaccio

Allo scoccar della mezzanotte, Varese si è assicurata per il terzo anno consecutivo l’organizzazione della Final Four della Coppa Italia di hockey su ghiaccio. Un blitz che ha centrato in pieno l’obiettivo, quello operato dai Mastini dell’HCMV capitanati dal presidente Carlo Bino: la lega delle società aveva come limite la data del 9 dicembre per scegliere la sede della “coccarda” 2024-25 (sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025) e Varese ha piazzato la mossa vincente sul filo di lana.

Se qualche settimana fa la Coppa sembrava poco attrattiva, a livello di organizzazione, negli ultimi giorni le società che vi parteciperanno (manca ancora la certezza matematica, ma Caldaro, Aosta, Feltre e Varese hanno un vantaggio netto sulle insegutrici) hanno deciso di concorrere all’assegnazione. L’Aosta sembrava favorita, anche in virtù di un budget per la prima squadra considerato più alto di tutte le rivali, invece Varese ha azzeccato l’offerta maggiore e convinto il board della Lega.

D’altra parte la Città Giardino può mettere sul piatto un “pacchetto completo” decisamente interessante che comprende l’Acinque Ice Arena, un pubblico affezionato e appassionato di hockey e non solo di Mastini, la vicinanza con Milano che non fa mai male, l’esperienza dello scorso biennio dal punto di vista dell’accoglienza e della comunicazione e un palinsesto del ghiaccio assai vivace a livello nazionale e internazionale. Oltre naturalmente a una squadra che proverà a bissare il successo ottenuto nel 2023.

«Siamo contenti per aver ridato a Varese un grande evento del ghiaccio – spiega il presidente Bino – Inizialmente non pensavamo di riportare la Final Four in via Albani ma poi abbiamo pensato che potesse essere un bel regalo alla città e un modo per sottolineare come i Mastini in tre anni si sono qualificati tre volte. Per noi è un bell’evento e abbiamo anche le capacità per farlo funzionare al meglio».

La Coppa Italia è manifestazione un po’ particolare: si tratta infatti del trofeo assoluto anche se da alcuni anni il regolamento non prevede la partecipazione delle formazioni che militano nei campionati sovranazionali come ALPS (Merano, Renon, Vipiteno, Gardena, Unterland, Cortina) o ICE (Bolzano, Val Pusteria, Asiago). Quest’anno, con l’allargamento a 13 squadre della Italian Hockey League e la conseguente necessità di disputare diversi turni infrasettimanali, è stata tolta la parte preliminare e alle finali accedono le prime quattro squadre della classifica IHL al termine della prima fase. In questo momento il Caldaro è davanti a tutti (giovedì 12 sarà a Varese) con 54 punti seguito da Aosta (45), Feltre (41) e Mastini (39 ma una partita in meno). Le inseguitrici più vicine sono Appiano e Alleghe a 27, quindi è quasi certa la partecipazione del poker di testa in una competizione che si preannuncia di alto livello.