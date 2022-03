Da Bottega Tredici8 più spesso mangi e più vinci

A marzo, per ogni cena consumata in pizzeria, una scratch card da conservare e utilizzare il mese successivo

A marzo Bottega Tredici 8 celebra le donne con un’iniziativa da non perdere!

Per tutto il mese, per ogni cena consumata in pizzeria, le esponenti del genere femminile riceveranno una scratch card (le classiche tessere da grattare con una moneta) da conservare fino al mese successivo; a partire dal 4 aprile le card collezionate potranno essere utilizzate in cassa per riscuotere il proprio premio.



Nella foto: mattonella “NOTO” con il bordo ripieno di crema di pistacchio di Bronte e cubetti di speck farcita con mozzarella fior di latte, funghi porcini, granella di nocciola e misticanza

Si vince sempre: ogni card dà diritto a un cannolo o una birra media o un calice di vino oppure uno sconto del 25% sulla cena. La più fortunata potrebbe trovarsi a vincere l’ambito primo premio, un Dyson Airwrap Complete.

Qui sopra: il post sulla pagina Facebook di Bottega Tredici8



Nella foto: cannoli siciliani con ricotta di pecora mantecata con gocce di cioccolato di Modica, scorza fragrante e per finire una spolverata di granella di pistacchio da una parte e la frutta candita dall’altra

LE REGOLE

andare a cena da Bottega Tredici8 da lunedì a giovedì

collezionare e conservare le proprie scratch card (senza grattarle)

(senza grattarle) tornare da Bottega Tredici8 e presentare la propria card in cassa a partire dal 4 aprile

enjoy your gift :)

INFO E PRENOTAZIONI

Per info e prenotazione è possibile chiamare il numero 0332 1953575 o inviare un messaggio Wahtsapp al numero 3517461206