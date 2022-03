Da Cittiglio al Belgio, Elisa Balsamo vince ancora

A tre giorni dal trionfo nel Trofeo Binda di Cittiglio, la campionessa del mondo di ciclismo Elisa Balsamo si è ripetuta in Belgio, in un’altra gara del World Tour femminile, la Exterioo Classic Brugge-De Panne.

L’azzurra della Trek Segafredo ha così confermato il suo ottimo momento di forma e dopo aver dominato la volata sulle strade della Valcuvia ecco l’immediato bis nelle Fiandre. Per lei si tratta della 13a vittoria in categoria Elite, la 5a in ambito World Tour femminile.

Balsamo, cuneese di classe 1998, ha vinto ancora allo sprint mettendosi alle spalle l’olandese Lorena Wiebens del Team DSM e un’altra azzurra, la veterana (ed ex iridata) Marta Bastianelli della UAE, ennesima conferma della stagione d’oro dell’Italia al femminile. Settima anche Chiara Consonni, bergamasca della Valcar.