Crugnola e De Tommaso comandano al Rally Il Ciocco dopo il primo giorno di gara

Partenza strepitosa dei due piloti varesini iscritti al CIAR, il Campionato Italiano Assoluto Rally 2022. La prima giornata della gara d’esordio, il Rally Il Ciocco in corso di svolgimento in Toscana, si è conclusa con Andrea Crugnola in testa alla classifica seguito da Damiano De Tommaso distanziato di 11″8, con quest’ultimo che ha un discreto vantaggio sul terzo posto occupato da Stefano Albertini.

Avvio notevole, quindi per i portacolori della nostra provincia: Crugnola ha addirittura vinto tutte le tre prove speciali disputate a partire da quella di apertura, la Sassorosso, breve ma molto importante perché era la cosiddetta Power Stage, quella con in palio i primi punti per la classifica tricolore.

Dopo aver incamerato i 3 punti nella PS1 davanti a Michelini e Albertini, il 32enne di Calcinate del Pesce (con Pietro Ometto sulla Citroen C3 del team F.P.F. Sport) ha tenuto un ritmo più alto degli avversari anche nella seconda prova, con Albertini che è rimasto alle sue spalle mentre il rivale più temuto, Giandomenico Basso, ha perso ancora un po’ di terreno.

Ma a definire la classifica del venerdì è stata soprattutto la PS3, la Careggine, ovvero la più lunga di quelle in programma nella prima giornata del “Ciocco”. Qui Damiano De Tommaso (con Giorgia Ascalone su una Skoda Fabia della Delta Rally) si è scatenato ed è stato l’unico in grado di tenere il passo di Crugnola che ha vinto la stage con 5″ di vantaggio sul giovane pilota di Ispra.

Grazie a questo risultato quindi, i due varesini hanno preso margine su tutti i rivali: detto di Albertini terzo (a 20″3 da Crugnola), vanno segnalate le notevoli prove di Tosi e Scattolon, quarto e quinto, davanti a un Basso che sta prendendo le misure sulla – per lui nuova – Hyundai i20 Rally2. Più indietro un’altra varesina, la navigatrice Giulia Paganoni, che sta affiancando Antonio Rusce sull’altra i20 del lotto con qualche problema all’impianto luci.

Sabato 5 marzo il Ciocco vivrà la giornata cruciale: nove in tutto le prove speciali in programma su quattro diversi percorsi (3 volte la Ciocco, due la Massa-Sassorosso, la Careggine e la Renaio) per una classifica finale naturalmente ancora tutta da scrivere. L’arrivo intorno alle 17 quando sarà stilata la prima classifica generale anche del CIAR.