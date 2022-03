Dieci incontri di pugilato: si disputa il 1° Trofeo Mornago

La riunione organizzata dal Boxe Team Camacho va in scena sabato 26 (dalle 18) alla palestra di via Verdi. Ecco il programma completo dei combattimenti

Giornata ricca per gli appassionati di pugilato della provincia di Varese, quella di sabato 26 marzo. Nella palestra di via Verdi 36, frazione di Crugnola, andrà infatti in scena il 1° Trofeo Mornago organizzato dal Boxe Team Camacho, la società di Gavirate che fa capo a Giuseppe Facente coadiuvato dal suo “secondo” Fabio Fiore, figura di riferimento per tutti gli atleti della squadra.

A Mornago, a partire dalle ore 18, andranno in scena ben 10 incontri tra pugili dilettanti, otto dei quali vedranno impegnati proprio gli allievi di Facente. La manifestazione – che si disputa sotto l’egida della Federazione Pugilistica Italiana e che ha il patrocinio del Comune – prenderà il via intorno alle 15,30 quando si terranno le visite mediche e le operazioni di peso. Due le fasce di prezzo per assistere alla riunione: tifare da bordoring costerà 20 euro, dagli spalti 12 euro. Ecco quindi il programma completo.

Gym Boxe – 75 Kg – Damiano Binda (B.T. Camacho) vs Paolo Borghi (Boxe Cantù)

63,5 Kg Elite – Pablo Robbiani (B.T. Camacho) vs Matias Hoxa (Danger Boxe)

60 Kg Elite – Fabio Antonello (B.T. Camacho) vs Oliver Cuonzo (Danger Boxe)

73 Kg Elite – Cristian Amore (Master Boxe) vs Marco Lunardi (Boxe Gallaratese)

68 Kg Elite – Mirko Arrigoni (B.T. Camacho) vs Christian La Rosa (Boxe Cantù)

— 15 minuti di pausa —

64 Kg Elite – Facente Cataldo (B.T. Camacho) vs Andrea Curcuruto (Boxe Cantù)

69 Kg Elite – Felipe De Rosa (Master Boxe) vs Walid Smiris (Boxe Hurricane)

73 Kg Elite – Klevis Dycaj (Boxe Hurricane) vs Joseph Negroni (Danger Boxe)

83 Kg Elite – Semir Yunes (B.T. Camacho) vs Stefano Baroncelli (Clamp Gym)

75 Kg Elite – Mirko Simeone (B.T. Camacho) vs Valerio Mantovani (Little Gym)

81 Kg Elite – Marku Xhani (B.T. Camacho) vs Elia Capelli (Acc. Pugilistica Affores)