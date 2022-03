Una domenica per scambiare e regalare libri a Comerio

Il Comune di Comerio, in occasione della Giornata mondiale per la promozione della lettura, propone un momento di condivisione per dare nuova vita ai libri. Domenica 27 marzo, dalle 14 alle 18 sarà possibile portare libri da scambiare con le altre persone convenute oppure regalarli a persone interessate.

Coloro che hanno libri da offrire possono preparare un tavolo su cui esporli (rimanendo sul posto e riportando a casa i libri alla fine dell’evento). La pro loco offrirà una merenda.