Fiaccolata al Tempio civico per la pace in Ucraina: “Solidarietà per gli innocenti che soffrono”

L’Associazione Culturale “Il Quadrifoglio” invita tutti coloro che condividono un anelito di pace alla “Fiaccolata solidale e silenziosa per le vittime innocenti della guerra in Ucraina” che si terrà sabato 26 marzo alle ore 21.00 presso il Tempio Civico di Busto Arsizio.

Le motivazioni dell’appuntamento vengono sintetizzate dall’associazione: «Da un mese la Guerra è prepotentemente tornata in Europa, nelle televisioni, sui giornali, sui social media, nei discorsi delle persone. Tante parole ogni giorno si sprecano per commentare gli eventi drammatici che coinvolgono la vicina Ucraina: con questa manifestazione vogliamo proporre alla cittadinanza un momento collettivo di silenzio e riflessione che possa riportare l’attenzione sul dramma umano che la Guerra porta con sé. L’unica parola che abbiamo da dire oggi è: “solidarietà”. Solidarietà e riguardoso silenzio verso tutti gli innocenti che soffrono e muoiono per una guerra che non hanno deciso e che non stanno combattendo».

Durante la serata sarà aperta una raccolta fondi per i progetti che la Croce Rossa di Busto Arsizio ha attivato in Ucraina. «Questa iniziativa – concludono – vuole essere la prima che “Il Quadrifoglio” propone, di un percorso più ampio – di confronto e dibattito – sulle sfide geopolitiche (riarmo, disarmo, confini, alleanze) che l’Italia e l’Europa saranno chiamate ad affrontare nel prossimo futuro».