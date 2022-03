Fiorenzuola – Pro Patria in diretta

Dopo la vittoria in casa contro la Giana Erminio i tigrotti della Pro Patria affrontano i piacentini del Fiorenzuola nell’ultimo turno infrasettimanale, valido per la trentaduesima giornata del Girone A di Serie C.

A separare le due squadre appena due punti (Pro Patria a 32, Fiorenzuola 34), pesantissimi per quanto riguarda la salvezza, ancora di più alla luce del risultato dell’andata quando i rossoneri sbancarono Busto Arsizio all’ultimo minuto grazie a una rete di Palmieri in contropiede. Adesso i biancoblu vogliono vendicare quella sconfitta e prendersi i punti in palio questa sera, fischio di inizio alle 18.

