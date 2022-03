A Garbagnate Milanese torna Libri in Corte

Torna Libri in Corte, la rassegna culturale organizzata dall’Amministrazione Comunale di Garbagnate Milanese: tre giorni di letture, incontri con scrittori, spettacoli e laboratori per tutte le età.

Nicola Porro, Andrea Vitali, Francesca Diotallevi e Piergiorgio Pulixi sono tra gli ospiti principali di questa Settima Edizione, che si svolge dall’8 al 10 Aprile. Nata nel 2013, Libri in Corte riscuote da sempre grande successo di pubblico, e vanta il patrocinio di Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia e Ministero della Cultura.

Dopo due anni d’interruzione forzata, la manifestazione torna in presenza e in sicurezza, nella cornice settecentesca di Corte Valenti, sede della Biblioteca Comunale e centro culturale della Città.

L’anteprima di Libri in Corte è dedicata ai ragazzi. Con il Progetto Lettura, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con gli istituti Futura, San Luigi e Wojtyla, ha distribuito 150 copie del libro “Il Ladro Gourmet” di Laura Orsolini agli alunni delle Prime Medie, che incontrano l’Autrice in appuntamenti dedicati, il 7 e l’8 Aprile.

La sera di Venerdì 8 Aprile la Rassegna s’inaugura con l’apertura della mostra-mercato del libro, a cura della Libreria Millestorie, e l’incontro con Nicola Porro: il vice-direttore de Il Giornale e popolare conduttore televisivo presenta al pubblico il suo ultimo libro, Le Tasse Invisibili. Al termine sarà offerto un rinfresco.

Sabato 9 Aprile, Laura Orsolini torna insieme al fantomatico Ladro Gourmet, protagonista del suo romanzo, in un laboratorio di cucina aperto a ragazzi dagli 8 ai 12 anni.

A seguire un altro incontro dedicato ai giovani lettori: l’educatore Luca Piergiovanni presenta Miele, Storie Di Un Cuore Con La Coda. Alle 18:00 appuntamento con il gotico Le Stanze Buie di Francesca Diotallevi, vincitrice del premio Neri Pozza e candidata al Premio Strega.

Chiude la giornata Andrea Vitali, con il suo spettacolo di letteratura musicale Gran Tour – Viaggio Fantastico Sul Lago Di Como. Domenica 10 Aprile, la Scuola Internazionale di Comics di Milano, sponsor tecnico di Libri in Corte, offre a giovani dai 14 ai 18 anni un workshop di Manga a cura di Antonella Niro.

Dedicato invece a genitori ed insegnanti l’incontro con Don Lorenzo Ferraroli, che riscopre i fondamentali educativi nel suo saggio Io Sto Con I Ragazzi. Sempre nel pomeriggio, i nostri autori locali – Adele Battaglia, Dario Villa con Abdoulaye Ba, Chiara Zanetti e Miriam Donati – presentano le loro opere.

Chiude la rassegna Piergiorgio Pulixi: l’autore di gialli e noir originario di Cagliari, insignito del Premio Scerbanenco e del premio Franco Fedeli, racconta i suoi ultimi romanzi Per Mia Colpa, Il Mistero Dei Bambini D’Ombra e Un Colpo Al Cuore, in un evento aperto a ragazzi e adulti. A seguire un aperitivo conclusivo.

Tutti gli incontri e i laboratori sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Corte Valenti (Via Monza 12, Garbagnate Milanese) 02.78618714 biblioteca@comune.garbagnate-milanese.mi.it