Incendio Vergiate, il sindaco: «Ancora ettari di boschi in fumo»

L’incendio era divampato nel bosco del monte San Giacomo a Cuirone, Vergiate, sabato 26 marzo, ma nel pomeriggio i soccorsi sono riusciti a spegnere le fiamme. Il fuoco ha comunque avuto tempo sufficiente per consumare alcuni ettari di bosco: un altro brutto colpo per i boschi del paese, segnati già dall’incendio che un mese prima aveva colpito la frazione di Sesona.

«Anche questa sera – scrive il sindaco di Vergiate Daniele Parrino – ringrazio sentitamente i Vigili del fuoco, i volontari del Parco del Ticino e i Carabinieri della forestale per essere riusciti a domare e a spegnere l’incendio sul monte San Giacomo. Ancora una volta vanno in fumo ettari di boschi a causa di qualche imbecille. Visto che nell’intelligenza dell’uomo non possiamo più sperare, ora ci auguriamo che nei prossimi giorni ci venga data una mano almeno dalla pioggia».