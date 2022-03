Incidente sulla SS336 tra Cardano e Samarate, lunghe code

Verso le ore 15.15 di oggi, giovedì 10 marzo, per cause ancora in fase di indagine, due auto si sono scontrate sul tratto della Strada Statale 336 nel tratto tra Cardano e Samarate, in direzione Busto Arsizio.

L’incidente ha coinvolto due persone, una ragazza di 20 anni e un uomo di 61, che non hanno fortunatamente riportato gravi ferite.

Il traffico ha però subito ripercussioni pesanti con lunghe code sulla tratta che da Malpensa collega la A8.