Kit nascita, Rescaldina dà il benvenuto ai nuovi nati con creme, detergenti e semi di fiori

A Rescaldina torna anche per il 2022 il “kit nascita” per i nuovi nati, un gesto di benvenuto per i piccoli rescaldinesi che si affacciano alla vita attraverso il quale l’amministrazione punta a dare «supporto e sostegno alle necessità della prima infanzia» e che anche quest’anno porterà la firma non solo di Piazza Chiesa ma anche dell’Azienda Speciale Multiservizi Rescaldina, che si è resa disponibile a collaborare per la realizzazione e la consegna del primo “regalo” del paese ai suoi nuovi concittadini.

Per il kit nascita quello in corso sarà il quarto anno di distribuzione in paese, dopo l’introduzione in via sperimentale nel 2019 e la replica nel 2020 e nel 2021: l’iniziativa comporterà per le casse comunali una spesa di circa 4mila euro. Nel pacco le famiglie troveranno, come negli anni precedenti, venti flaconcini monouso di soluzione fisiologica, un tubetto di crema all’ossido di zinco, un detergente per il bagnetto, una confezione da 72 salviettine umide, una guida per maternità, paternità e adozione e un libretto di stoffa tattile e sensoriale per neonati. Da quest’anno, però, ci sarà anche una novità: un sacchettino di semi di fiori, che potranno crescere insieme ai piccoli rescaldinesi.

Sempre per i più piccoli, accanto al kit nascita nei mesi scorsi Piazza Chiesa aveva già rinnovato gli incentivi per l’acquisto di pannolini lavabili, nell’ottica di promuovere «lo sviluppo di stili di vita sostenibili che sappiano associare il miglioramento della qualità della vita nei suoi aspetti relazionali, sociali, economici e culturali, alla tutela dell’assetto fisico della cittadinanza e ambientale del paese». Per dare impulso all’utilizzo di questi presidi anche per il 2022 il comune ha stanziato circa mille euro per riconoscere alle famiglie un incentivo per ogni figlio da 0 a 36 mesi per l’acquisto di un kit da almeno sei pannolini lavabili pari al 50% del costo fino ad un massimo di 100 euro.