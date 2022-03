La nuova Giocomerenda è un Safari al Museo del Tessile

Cosa ci fanno tigri, leoni, elefanti, aquile e molti altri animali al museo? Lo scopriranno i bambini che parteciperanno domenica 20 marzo alle ore 15.30 alla nuova Giocomerenda “Safari al museo” nelle sale del Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di via Volta, a Busto Arsizio.

L’attività, proposta nell’ambito del calendario “Domeniche ai Musei”, è dedicata ai bambini dai 4 agli 11 anni.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili, da effettuare sulla piattaforma Eventbrite a questo link.

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto al massimo, che dovrà essere presente al museo per l’intera durata dell’attività e dotato di Green Pass rafforzato.

In caso di imprevisti, è possibile disdire anche il giorno stesso, telefonando al museo domenica 20 marzo, a partire dalle ore 15 allo 0331 627983 e permettere così ad altri di partecipare.

Per ulteriori informazioni: Didattica Museale e Territoriale Città di Busto Arsizio: 0331 390 242- 349.