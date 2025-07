“Una seconda vita”: il nuotatore paralimpico Fabrizio Sottile ospite a Busto Arsizio

A Busto Arsizio un appuntamento speciale con lo sport e la forza di volontà: venerdì 18 luglio alle 20.30 al Palazzetto dello Sport di via Ariosto 3 si tiene l’incontro con Fabrizio Sottile, atleta paralimpico ipovedente. L’evento, intitolato “Una seconda vita”, fa parte del “Progetto Sport e Salute” e si propone come occasione per conoscere da vicino l’incredibile percorso sportivo e umano dell’atleta.

Sottile, nuotatore paralimpico di livello internazionale (ha preso parte a Paralimpiadi, Mondiali ed Europei) e testimone di forza e determinazione, racconterà il proprio viaggio personale e agonistico, segnato dalla passione per lo sport e dalla capacità di affrontare le sfide della disabilità visiva. La serata si configura come un momento di riflessione e condivisione aperto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani, agli sportivi e alle famiglie.

Il titolo dell’evento, “Una seconda vita”, rimanda al valore trasformativo dello sport: non solo disciplina e allenamento, ma anche occasione di rinascita e crescita interiore. L’incontro permetterà al pubblico di conoscere non solo le medaglie e i risultati raggiunti da Sottile, ma anche le difficoltà, i momenti di svolta e le motivazioni che lo hanno portato a non arrendersi mai.

L’iniziativa è promossa da Pro Patria Judo Campus, realtà sportiva del territorio impegnata nella promozione dello sport come strumento educativo e inclusivo. L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. È consigliato arrivare con qualche minuto di anticipo. La serata si terrà presso il Palazzetto dello Sport di via Ariosto 3, struttura facilmente raggiungibile anche dal centro città.