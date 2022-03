Lavori in corso a Castiglione Olona, tra due mesi un parcheggio tutto nuovo

Si lavora al grande parcheggio pubblico nei pressi della Mazzucchelli, l’area di sosta più spaziosa nelle immediate vicinanze del centro storico.

Dopo la rimozione del vecchio asfalto e l’abbattimento dei tigli che crescevano nel perimetro del parcheggio, verranno ammodernati tutti i sottoservizi e verranno ridisegnati gli spazi, aumentando il numero di posti auto, realizzando una nuova modalità di accesso e uscita e creando aree di sosta per disabili.

Verranno creati anche servizi igienici e saranno ripiantati gli alberi che sono stati abbattuti: «I lavori ci hanno costretto a tagliare i tigli del parcheggio – dice il sindaco Giancarlo Frigeri – e tagliandoli si è scoperto che erano tutti malati e con il tronco cavo. Appena concluso il parcheggio verrano ripiantati nuovi alberi e ci sarnno anche delle aiuole, per dare finalmente al parcheggio un aspetto curato e gradevole».

L’area sarà interdetta per circa due mesi, e dunque sarà inaccessibile ai turisti che visitano il borgo, ma grazie ad un accordo con la Mazzucchelli si potrà parcheggiare nell’area cintata proprio davanti all’ingresso della fabbrica. La Spica (ex Bilcare) ha messo a disposizione i sui parcheggi interni per artisti ed espositari che animano i mercatini nel borgo e infine il proprietario dell’ex Cartiera ha aperto i cancelli per parcheggiare gli autobus.

«Una grande disponibilità – dice Frigeri – e li ringrazio davvero tanto perché ci stanno dando tutti una grossa mano».

Qui sotto il disegno del nuovo parcheggio: