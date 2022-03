Le conferenze sull’ambiente di EcoRun Varese

Un’occasione di apprendimento

Un ciclo di conferenze tematiche organizzate appositamente in occasione della manifestazione culturale EcoRun. Un’opportunità per approfondire argomenti sostenibili, nel rispetto dell’ambiente che ci circonda.

“I confini inesistenti tra laghi, monti e aree urbane”

salvaguardia e valorizzazione

SALA CAMPIOTTI

Camera di Commercio – P.zza Monte Grappa, 2

Venerdì 8 aprile 2022

PROGRAMMA

Ore 17:30 saluti istituzionali

Presidente della Camera di Commercio Varese – Dott. Fabio Longhi

Assessore alla Tutela Ambientale del Comune di Varese – Nicoletta San Martino

Dirigente scolastico Isis Newton Varese – Prof. Daniele Marzagalli

Magnifico Rettore dell’Università dell’Insubria – Prof. Angelo Tagliabue

Introduce Prof. Adriano Martinoli – Università degli Studi dell’Insubria

Modera: Eleonora Martinelli – Giornalista di VareseNews

Ore 17:45 Prof. Pietro Pitruzzello – ISIS Newton Varese, esperto in piani di risanamento ambientale

“Il delicato equilibrio del litorale lacustre”

Ore 18:00 Dr.ssa Elisa Scancarello – Parco Campo dei Fiori e Università degli Studi dell’Insubria

“La peste suina: diffusione, danni economici e ambientali”

Ore 18:15 Dott. Francesco Bisi – Università degli Studi dell’Insubria

“La fauna urbana: con che occhi la guardiamo?”

Ore 18:45 Prof. Michelangelo Vilardo e la classe 5Bmec – Isis Newton Varese

“Presentazione prototipo del drone per il monitoraggio dell’aria”

Ore 19:00 dibattito

“IL CONTRIBUTO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE

ALLA VIVIBILITÀ E ALLO SVILUPPO DI VARESE”

Città Giardino

SALA CAMPIOTTI

Camera di Commercio Varese – P.zza Monte Grappa, 2

Sabato 9 aprile 2022

PROGRAMMA

Ore 17:30 saluti istituzionali

Presidente della Camera di Commercio Varese – Dott. Fabio Lunghi

Presidente della Regione Lombardia – Avv. Attilio Fontana

Assessore Ambiente e Clima della Regione Lombardia – Dott. Raffaele Cattaneo

Sindaco del Comune di Varese – Avv. Davide Galimberti

Assessore al Benessere e Sport del Comune di Varese – Stefano Malerba

Introduce Enrico Bronzi – Consigliere FIAB Varese Ciclocittà aps

Modera: Dott. Mattia Andriolo, giornalista

Ore 17:45 Avv. Davide Galimberti – Sindaco di Varese

“Città sostenibili. Varese guarda al futuro con un progetto di ricerca e formazione sulla mobilità sostenibile:

InnoVa, il nuovo hub che sorgerà a Varese in Valle Olona”

Ore 18:00 Arch. Giuseppe Ferrari – Consigliere Associazione FIAB Varese Ciclocittà aps

“Un sistema della mobilità ciclopedonale a Varese”

Ore 18:15 Dr.ssa Ambrogina Zanzi – Già Consigliere Comunale di Varese

“La pista ciclopedonale del lago di Varese: un esempio virtuoso”

Ore 18:30 Dott. Marco Colombo – Consigliere Delegato Provincia di Varese alle Piste Ciclo Pedonali, coadiuvato

da personale Area Tecnica della Provincia

“Il sistema ciclopedonale della Provincia di Varese”

Ore 18:45 Giovanni Martinelli – Product Manager Progetto Camera di Commercio

“#Varese DoYouBike: un progetto per lo sviluppo cicloturistico del territorio”

Ore 19:00 Prof.ssa Elena Maggi – Delegata del Rettore per lo Sviluppo Sostenibile, Università Insubria

“Transizione ecologica, mobilità attiva e salute: una relazione win-win”

Ore 19:15 dibattito