Su il sipario sulla EcoRun Varese: “Una festa per tutta la città”

Conto alla rovescia ormai quasi azzerato per il fine settimana della EcoRun Varese, la grande kermesse sportiva che per due giorni colorerà il centro della Città Giardino non solo con le sue quattro gare podisitiche (con distanze e livello differenti) ma anche con una lunga serie di iniziative per tutti i gusti, alcune delle quali con risvolti benefici.

A meno di 48 ore dall’apertura – quindi nella serata di ieri, giovedì 7 aprile – gli organizzatori della Eco Run hanno voluto ringraziare tutti gli sponsor e i sostenitori della manifestazione ma anche, nello stesso tempo, dare spazio ai grandi protagonisti, ovvero gli atleti. Nella sede di UnipolSai in piazza Montegrappa è stato il presidente dell’evento, Giuseppe Micalizzi, a dare il benvenuto: «Siamo agli sgoccioli e stiamo per entrare nel clima della manifestazione: per questo abbiamo voluto ringraziare tutti coloro senza i quali la EcoRun non si potrebbe fare. Siamo pronti a promuovere Varese, con le corse che scatteranno proprio davanti al Comune e si snoderanno nel cuore della città per concludersi proprio in piazza Montegrappa: ci sarà da divertirsi».

A proposito di podismo, all’incontro hanno partecipato Mary Wangari Wanjoh e Simon Kamau Njeri, due dei protagonisti più attesi nella gara sui 10 chilometri che si disputa sotto l’egida della Fidal. Wanjoh, 39 anni, e Njeri, 34, sono due atleti keniani inseriti nel gruppo Run2gether e sono stati accompagnati da Marco Rampi che si occupa del team che ha la propria base ad Azzate. Se la gara varesina fungerà da test per Wanjoh che rientra da un periodo di inattività, Njeri è invece molto atteso vista la vittoria nella Maratona di Treviso e la sua preparazione per quella di Vienna.

A salutare lo “sbarco” del podismo in città anche il vicesindaco Ivana Perusin: «Anche io tengo a ringraziare gli sponsor ma pure gli organizzatori: so quanto hanno lavorato e quanto stanno facendo per il territorio. Non sarà solo una festa dello sport ma diventerà una festa di tutta Varese e dei suoi cittadini, grandi e piccoli; la EcoRun sarà un simbolo di rinascita con tante attività e tante persone coinvolte. E poi sarà un evento culturale, sociale e benefico che dimostra quanto lo sport sappia convogliare valori importanti».

A chiudere gli interventi degli organizzatori il vicepresidente Gianni Izzo: «Sarà una festa per i giovani come dimostrano le attività collaterali alla corsa: il contest musicale per giovani band o la presenza del gruppo “Fran e i pensieri molesti”. EcoRun sarà inoltre un evento solidale perché tutti i proventi delle iscrizioni saranno devoluti alle due charity, AIL sezione di Varese e Centro Gulliver. E anche Filippa Lagerbäck sarà presente e parteciperà a una delle nostre passeggiate guidate».

Terminati gli appuntamenti preparatori, questa sera – venerdì 8 aprile, alle 17,30 – è tempo del primo evento collaterale della manifestazione. Dalle 17,30 nella Sala Campiotti in Camera di Commercio ci sarà la conferenza tematica “I confini inesistenti tra laghi, monti e aree urbane: salvaguardia e valorizzazione”. Uno sguardo green prima di… iniziare a correre.