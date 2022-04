In bici con Fiab e Legambiente per le vie di Varese

Un bel momento di sport da condividere insieme. Sabato pomeriggio un plotone di ciclisti di tutte le età è partito da piazza Monte Grappa, nel cuore di Varese, per poi percorrere le vie della città. L’iniziativa organizzata da Fiab Varese Ciclocittà e Legambiente Varese è stata anche l’occasione per ricordare la sua storica presidente della Fiab Rossana Chiodi, tra le principali sostenitrici della mobilità sostenibile nel capoluogo.

È un fine settimana tutto dedicato allo sport quello del 9 e 10 aprile per Varese. Oltre alla pedalata della Fiab, piazza Monte Grappa domenica mattina ospiterà anche la partenza della EcoRun. In totale saranno quattro le gare podistiche, alcune competitive, altre no. Si ricorda che per permettere i preparativi e in occasione della manifestazione, alcune vie della città resteranno chiuse nella notte tra sabato e domenica e per buona parte della giornata di domenica. Maggiori dettagli in questo articolo.