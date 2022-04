Una biciclettata per Legambiente e Bicincittà in occasione di Ecorun Varese

Il 9 aprile, nell’ambito della manifestazione “EcoRun Varese”, Fiab Ciclocittà Varese e Legambiente Varese organizzano una pedalata per le vie della città con partenza da piazza Monte Grappa alle 15.

Un sabato pomeriggio rivolto a tutti gli amici della bicicletta per il rispetto dell’ambiente, della città e dei suoi abitanti, ricordando Rossana Chiodi, storica presidente di Fiab Ciclocittà.

«Aderendo con piacere all’invito degli organizzatori di EcoRun Varese, abbiamo deciso di partecipare a questa manifestazione dedicata all’ecologia e allo sport secondo la cifra che ci è propria, con una pedalata sulle strade di Varese, tra il centro e Bizzozzero – spiega la nota di Legambiente e Fiab – Crediamo infatti che un’iniziativa come quella di EcoRun acquisti pieno valore se non è solo un evento sportivo per appassionati, o il godimento occasionale del centro cittadino restituito, senza traffico, ai pedoni e alle persone, e neppure solo lo scambio di idee e di progetti per la sostenibilità; bensì dovrà diventare l’occasione per praticare comportamenti più virtuosi e salutari per sé, per gli altri, per l’ambiente».

L’intenzione degli organizzatori infatti è di «Percorrere le strade ordinarie della città, come facciamo ogni giorno per lavoro, per fare la spesa, per commissioni o altro, sopratutto per dimostrare che nonostante le molte manchevolezze e le critiche che meritano la viabilità ed il traffico varesino, già da adesso si può e si dovrebbe molto di più, muoversi a piedi e in bicicletta, liberandosi dalla dipendenza dell’automobile. È innanzitutto la quantità di biciclette e di pedoni che circolano sulle strade che rende il traffico più sicuro e la città più amichevole per tutti, ad iniziare dai cittadini più vulnerabili come i bambini, gli anziani, i portatori di handicap: per superare la soggezione all’automobile ci può aiutare la crescente diffusione delle biciclette elettriche, ed anche dei monopattini».

«Intendiamo dedicare un focus specifico alla nostra Università degli Studi dell’Insubria, raggiungendo il campus di Bizzozero, dopo aver percorso i vicoli di Biumo Inferiore destinati a trovare nuova vita con il progetto di studentato e di ricucitura dei suoi cortili – continua la nota – È decisivo che la mobilità afferente all’Università costituisca un’occasione importante per un nuovo paradigma, affinché il successo e l’espansione dell’Ateneo non rovesci più traffico sulla città, ma anzi diventi esso stesso esempio e linea guida per una nuovo modo di vivere la città».

«Nel percorso – concludono – Ci accompagnerà il ricordo di Rossana Chiodi che dagli anni ‘80, in sella alla sua bicicletta, non ha mai smesso di testimoniare ogni giorno questo modo di vivere, anche a Varese. Coerente, tenace, altruista nel rivendicare attenzione ad una nuova qualità della nostra città».

La registrazione dei partecipanti è a partire dalle 14 Piazza Monte Grappa.

Per avere maggiori informazioni: ciclocittavarese@gmail.com, legambiente.varese@gmail.com.