Gli eventi de “Il basket siamo noi” alla EcoRun Varese

Giovani, inclusione, solidarietà e sport sono le parole chiave da cui nasce la partecipazione del Basket Siamo Noi al progetto. Uno speciale campetto di pallacanestro verrà montato in piazza Ragazzi del ’99

Il Basket Siamo Noi, nell’ambito dell’iniziativa EcoRun Varese e grazie al prezioso contributo di Banks e Rent4Food, ha il piacere di aderire al weekend dedicato alla “festa dell’ecologia e dello sport” che avrà luogo il weekend del 9-10 aprile 2022 nel centro della città di Varese.

Giovani, inclusione, solidarietà e sport sono le parole chiave da cui nasce la partecipazione del Basket Siamo Noi al progetto EcoRun Varese: un villaggio dello sport nel cuore della città sarà allestito per presentare diverse associazioni sportive e di volontariato del territorio varesino. Uno speciale campetto di pallacanestro verrà montato in piazza Ragazzi del ’99 ed ospiterà le seguenti manifestazioni, organizzate dal Basket Siamo Noi:

SABATO 09 APRILE 2022

Ore 14-16 Seconda tappa della Quartieri League Varese

Ore 16-17 Show Space Jumpers ed esibizione Pallacanestro Varese Dance Crew

Ore 17-18 Finale Quartieri League Varese (con la speciale presenza di alcuni giocatori della

Pallacanestro Varese)

Ore 18 Gara tiro da tre

DOMENICA 10 APRILE 2022

Ore 9.30-12.30 Torneo di minibasket con Academy Varese, Robur Varese, Pallacanestro Virtus Luino e Gasch 7 Laghi

Ore 14-15.30 Match VH Varese e Ultra D. Lurate Caccivio

Ore 15.30-17 Gara tiri liberi e tre punti aperti al pubblico con sorprese finali

SPACE JUMPERS e PALLACANESTRO VARESE DANCE CREW

Uno degli eventi più attesi del weekend è l’esibizione del duo dinamico di atleti professionisti del basket acrobatico “Space Jumpers”, grazie ai quali si potranno ammirare evoluzioni davvero spettacolari. Si esibiscono in Italia e in Europa dando vita ad uno spettacolo unico ed indimenticabile. Amano coinvolgere il pubblico che li assiste nelle loro acrobazie diventando parte integrante degli spettacoli.

Ad accompagnarli la B.Crew, la travolgente Pallacanestro Varese Dance Crew, dal 2017 corpo di ballo ufficiale di Pallacanestro Varese e recentemente intrattenitrice dei match dell’Italbalsket di qualificazione per il mondiale 2023, che porterà il coinvolgente clima dell’Enerxenia Arena di Masnago anche nel cuore della nostra città.

SECONDA TAPPA DELLA QUARTIERI LEAGUE VARESE

Il Basket Siamo Noi coglie l’occasione della EcoRun Varese per organizzare la seconda tappa del torneo di basket fra i quartieri della città di Varese dopo il successo della prima tappa nel quartiere di Bobbiate a settembre 2021. Osservatori speciali della finale saranno alcuni giocatori della prima squadra della Pallacanestro Varese.

La classifica aggiornata vede le seguenti squadre scontrarsi nuovamente per il secondo appuntamento del campionato itinerante: Bobbiate (5 punti), Bizzozero (4 punti), Masnago (2 punti), Casbeno (2 punti), Giubiano (2 punti), Biumo (0 punti).

INCLUSIONE

L’idea di “inclusione” è un concetto che ci sta particolarmente a cuore e, nell’ambito di EcoRun Varese, Il Basket Siamo Noi ha il piacere di invitarVi ad assistere ad una esibizione VHARESE e ULTRA DI Lurate Caccivio.