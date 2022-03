Lo Sport Village di EcoRun Varese

Un ampio spazio dedicato allo sport. Stand in cui conoscere società e associazioni sportive incontrando direttamente chi le rappresenta. Spazi in cui ragazzi di ogni età si potranno sfidare davanti a un tavolo da ping pong o su un campo da basket. Un luogo dove risate e divertimento fungono da cornice per le fondamenta dei valori in cui crediamo. Questo è lo Sport Village.

Tornei SABATO 9 dalle ore 14:00 – P.zza Monte Grappa

DOMENICA 10 dalle 10:00 – P.zza Ragazzi del ’99 Torneo di volley – APD Città Giardino

Torneo di pallacanestro – Il Basket Siamo Noi

Torneo ping-pong – Tennis Tavolo Varese

Esibizioni e dimostrazioni Area Fitness – Sporting 2000

Ginnastica Acrobatica – Flyer Gym

Truzzi Volanti

Campetto di Minigolf – Proloco Varese

Ciclo-Gimnaka per bambini FIAB

Campetto di Calcio – La Varesina Calcio