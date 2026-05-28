Camminata, stand gastronomico e solidarietà: a Vedano Olona torna la StraVedano

Domenica 31 maggio famiglie e cittadini si ritroveranno a Vedano Olona per una camminata solidale aperta a tutte le età. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato a un progetto inclusivo dedicato all’autonomia e alle attività per ragazzi con disabilità

Una domenica all’aria aperta tra sport, voglia di stare insieme e beneficenza. Domenica 31 maggio a Vedano Olona torna la “StraVedano”, la camminata dedicata alle famiglie organizzata con il coinvolgimento di associazioni e realtà del territorio.

L’appuntamento è fissato alle 17 con partenza dall’oratorio Giovanni Bosco.

La manifestazione prevede un percorso pensato per famiglie, bambini e cittadini di ogni età. Al termine della camminata, all’oratorioci sarà una serata con stand gastronomico, musica e intrattenimento.

L’evento è promosso con il supporto di numerose realtà locali, tra cui Protezione Civile Nuovo Olona, il Comune di Vedano Olona e diverse associazioni del territorio.

La StraVedano avrà anche una finalità benefica. Il ricavato contribuirà infatti alla realizzazione di un laboratorio inclusivo con l’obiettivo di favorire l’autonomia personale e l’inclusione sociale di ragazzi con disabilità.

Le iscrizioni sono aperte con quota di partecipazione fissata a 5 euro per bambini e ragazzi fino ai 14 anni e a 7 euro per gli adulti.

Sarà possibile iscriversi online oppure direttamente il giorno dell’evento fino a esaurimento posti. Il ricavato delle quote sarà devoluto interamente al progetto benefico collegato alla manifestazione.

Qui la locandina con il QR Code per iscriversi