Straordinaria domenica di sport a Varese con EcoRun: classifiche e programma

Seconda giornata della grande festa dello sport EcoRun nel centro di Varese. Domenica mattina alle 7.00 gli atleti erano pronti per le gare sotto uno splendente sole d’aprile.

La gara competitiva dei 20 km è stata vinta da Andrea Macchi di ATL Gavirate (con 1:13:43), secondo sul podio Paolo Emilio Corsini di ATL Verbano (con 1:23:49) ed infine medaglia di bronzo per Luca Beltrami di Oxygen Triathlon ADS (con 1:23:52).

La gara competitiva dei 10 km ha visto sul gradino più alto del podio Njeri Simon Kamau di Run2gether (con 00:33:22), secondo Zen Mattia di Cus Insubria Varese Como (con 00:34:17), terzo Baronchelli Nathan di Daini Carate Brianza (con 00:34:40), quarto Arrighi Simone di Cus Insubria Varese Como (con 00:34:41). Nella foto

Per tutta la giornata sarà vietato il traffico fino alle 19 di domenica nell’area compresa tra via Bernascone, un tratto tra via Manzoni sino a largo Sogno, largo Sogno, piazza Monte Grappa, piazza Ragazzi del ’99 e via Carrobbio.

Via Sacco sarà invece chiusa dalle 3 di notte alle 17 di domenica, mentre via Sant’Antonio, piazza Motta, via San Francesco d’Assisi e via Bernascone (nel tratto tra via San Francesco e via Sacco) saranno chiuse dalle 6.30 alle 12 di domenica. Per il passaggio delle corse, nella giornata di domenica tra le 6.30 e le 11.00 le strade saranno saranno chiuse lungo il percorso interessato, riaprendo di volta in volta al passaggio degli atleti.

