Mobile solutions a Ecorun Varese tra sport, ecologia e solidarietà

La software house varesina Mobile solutions, al suo ventesimo anno di attività imprenditoriale nel mondo energy, consolida sempre più la sua vocazione per la tutela dell’ambiente e per la solidarietà in tutte le sue forme, non ultima quella dello sport.

Già domenica scorsa il gruppo sportivo di Mobile Solutions ha partecipato con gioia alla prestigiosa Maratona di Milano, accanto a “Special Olympics Italia” e “Run for Emma & Friends” entrambe impegnate, fra l’altro, nel supporto a persone con disabilità cognitive, intellettive e relazionali.

«Domenica prossima faremo il bis in occasione dell’evento EcoRun Varese, perché ecologia, ecologia sociale, mentale e lavorativa fanno, da sempre, parte dei valori che promuoviamo», commenta Davide Macchi, amministratore di Mobile Solutions, da sempre impegnato in molteplici attività a supporto del territorio, tra cui “Pappaluga”, un’impresa agricola sociale che crea lavoro per persone con disabilità e si impegna nello sviluppo di un’agricoltura biodinamica sostenibile.

Il gruppo sportivo di Mobile Solutions si riunirà, con il solito entusiasmo e voglia di stare insieme per una giusta causa, domenica mattina 10 aprile in Via L. Sacco a Varese, per correre nel segno dell’ecologia, dello sport e soprattutto della grande voglia di sostenere lodevoli iniziative come Ecorun Varese.