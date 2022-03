Le pagelle del Varese: si salvano in quattro

Il Varese perde in casa contro il Pdhae e la prestazione dei biancorossi è la principale causa del ko subito. I voti seguono l’andamento del match, che vede ben pochi varesini meritarsi la sufficienza.

LE PAGELLE

TROMBINI 5,5: Spiazzato sui rigori, non è impeccabile sul tiro che porta al primo rigore

FOSCHIANI 5,5: Gara d’attesa, forse anche troppa. Da terzino fatica a trovare i tempi per spingere

L. Baggio 5,5: Dentro nella ripresa per rinfoltire il centrocampo. Lui non fa molto e la squadra non lo aiuta granché

MONTICONE 5,5: “Colpevole” del fallo di mano sul secondo rigore, quello decisivo

MAPELLI 5,5: Sfortunato come il compagno di reparto sul tiro che gli capita sul braccio in occasione del primo penalty

MARCALETTI 5: Tanti errori, qualcuno tecnico, altri di concetto. Gara negativa

PREMOLI 5,5: In mezzo al campo fa da diga ma fatica a impostare e rifornire l’attacco. Questo porta ai tanti lanci lunghi

CANTATORE 6: Ci mette animo in mezzo al campo ed è anche quello che ci prova con maggior convinzione. Uno dei pochi a salvarsi

MINAJ 5: Seconda chiamata a vuoto dopo quella di Asti. Ci ha abituato a prestazioni ben diverse e invece fatica anche solo a prendere palla

Tosi 6: Entra con convinzione e in difesa fa anche un paio di coperture interessanti

PIRACCINI 6: Terzo centro in tre partite, peccato che tre gol portino un solo punto

Pastore 6,5: Ci mette voglia per tutta la squadra ma non riesce a cambiare il risultato nel giorno del suo compleanno

MAMAH 5: Come a Genova, altra gara senza mordente. Avrebbe la possibilità di redenzione sull’ultimo pallone della gara ma lo spedisce alle stelle, dimostrazione del periodo no

DI RENZO 5: Può poco sui tanti lanci lunghi che gli indirizzano i compagni senza tanto senso. Ma lui non aggiunge molto alla prestazione

Cappai 5,5: Non tanto, ma qualcosina in più. Guadagna una buona punizione, peccato che la calcia male e alta