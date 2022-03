Varese apatico, il Pdhae passa 2-1 al “Franco Ossola”

Seconda sconfitta di fila per il Varese che dopo il ko di Genova contro il Ligorna non reagisce e, anzi, perde 2-1 al “Franco Ossola” contro il Pdhae. Una prestazione apatica per i biancorossi, che creano pochissimo ma fanno anche poco per far girare la sorte dalla propria parte. Tanto possesso palla ma poco ritmo, troppi lanci – sempre ben letti dalla fisicata difesa valdostana – e occasioni da gol che si contano sulle dita di una mano. Non conta il modulo – oggi un 4-2-3-1 forzato dalle assenze di Disabato, D’Orazio e Parpinel – ma a fare la differenza è stata la poca voglia del Varese di vincere questa partita. Troppo poca. E anche la società, dopo i tifosi alla rete a fine partita, ha deciso di togliere il giorno libero alla squadra facendola allenare anche lunedì.

Le reti arrivano tutte nel primo tempo e tutte per rigori concessi per falli di mano. Frugoli porta in avanti gli ospiti al 14′, Piraccini pareggia al 25′ ma al 39′ quello decisivo per i tre punti lo mette a segno Gulli. Nella ripresa l’atteso cambio di marcia del Varese non arriva, il portiere del Pdhae non è quasi mai chiamato in causa e le due occasioni create nel finale – punizione di Cappai e tiro di Mamah dal cuore dell’area – terminano alte e lasciano i ragazzi di mister Rossi per la seconda volta di fila a tasche vuote. L’occasione di recuperare terreno dalle due di testa viene così mancata e ora invece ci sarà da guardarsi le spalle per difendere il terzo posto, con lo scontro diretto tra una settimana contro il Derthona, sempre al “Franco Ossola” che potrebbe essere determinante.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo il pareggio di Asti la sconfitta di Genova contro il Ligorna, il Varese sul campo amico del “Franco Ossola” vuole tornare alla vittoria. Mister Ezio Rossi recupera in difesa Francesco Mapelli, ma deve fare i conti con qualche assenza importante: ancora squalificato D’Orazio, sono out per infortunio anche Disabato e Parpinel. L’assenza di quest’ultimo – difensore under – spinge l’allenatore biancorosso a cambiare modulo e passare al 4-2-3-1: Trombini in porta, Mapelli e Monticone al centro della difesa con Foschiani a destra e Marcaletti a sinistra. In mediana Premoli e Cantatore, la punta centrale è Di Renzo supportato da Minaj, Piraccini e Mamah. I valdostani del Pdahe, allenati da Roberto Cretaz, si presentano a Masnago con un 4-3-1-2 che vede

PRIMO TEMPO

Dopo un inizio a ritmi bassi ma il Varese sembra partire meglio. E invece al 14′ l’episodio premia i valdostani. Un tiro deviato da Tassi viene respinto male da Trombini, Frugoli calcia sul palo la ribattuta ma sul secondo tentativo di Forcini la palla sbatte sul braccio largo di Mapelli. L’arbitro indica il dischetto e Frugoli spiazza Trombini per il vantaggio ospite. Il Varese ci mette un attimo a reagire ma al 25′, pur senza creare grandi occasioni, riesce a trovare il pari su rigore, concesso per una situazione analoga a quella vista poco prima nell’altra area: Premoli calcia e Forcini respinge con il braccio largo. Dal dischetto è Piraccini a siglare l’1-1 battendo Cabras e mettendo in rete il terzo gol nelle ultime tre uscite. Ritrovato l’equilibrio, non cambia però la trama della gara e soprattuto l’atteggiamento del Varese, che non alza i ritmi e insiste in lanci lunghi controllati senza problemi dalla difesa ospite. I valdostani aspettano e ripartono, e al 39′ trovano è un altro penalty concesso ancora per tocco di braccio in area: questa volta il tiro è di Cateni e l’intervento irregolare di Monticone. Dagli undici metri Gulli ha la meglio su Trombini e i valdostani tornano avanti: 2-1. La reazione del Varese è tutta in un destro di Piraccini che va sull’esterno della rete a all’intervallo i biancorossi sono sotto di un gol.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio all’intervallo, la ripresa si apre con il destro di Cantatore dai 20 metri che passa di poco alto sulla traversa. L’atteggiamento dei biancorossi però non cambia, i ritmi restano bassi e l’attacco non produce pericoli. Mister Rossi si gioca la carta Cappai al posto di Di Renzo, insufficiente. Pochi minuti e dalla panchina entrano anche Tosi e Pastore per Minaj e Piraccini e Varese che torna al più consueto 3-4-1-2. Al 25′ Mamah spara addosso a Cabras sull’appoggio di Cappai, ma la spinta dei biancorossi non riesce a essere continua e, nonostante il lungo possesso palla, Cabras non deve compiere parate. I valdostani hanno l’occasione di chiudere il match al 38′ con un contropiede ma Forcini sull’assist di Tassi manca la porta da due passi. Nei 4′ di recupero il Varese ci prova con voglia ma senza tante idee: al 47′ Cappai calcia alto una punizione dal limite dell’area mentre al 49′ è Mamah a tirare alle stelle da buona posizione l’ultimo pallone e le ultime speranze biancorosse.