Dalla terra al piatto: a Materia arriva il gusto della Varese che coltiva sapori

Una serata per chi coltiva, produce, cucina e ama il proprio territorio a Materia.

Il progetto Varese Itinerari di Gusto, nell’ambito della rassegna in programma dal 1° al 31 luglio – promossa dal Distretto Urbano del Commercio con il sostegno del Comune di Varese e la collaborazione di Confcommercio, Confesercenti e Slow Food – propone un nuovo, speciale appuntamento dal titolo “Dalla terra al piatto”, in programma il 16 luglio 2024 allo Spazio Materia di Castronno, a partire dalle 21: un talk che intreccia parole, sapori e storie per riscoprire insieme il valore di ciò che portiamo in tavola, partendo dalle storie e dalle identità locali.

A guidare la serata introdotta dalla vicesindaca di Varese Ivana Perusin e dal presidente di Slow Food Varese Fabio Zanetti, sarà la giornalista Stefania Radman. Accanto a loro, porteranno le loro testimonianze alcuni protagonisti della ristorazione e della produzione locale, che ogni giorno mettono al centro la qualità, la sostenibilità e il legame con il territorio.

Tra questi ci saranno cuochi, pasticceri, produttori agricoli, allevatori e rappresentanti delle realtà che danno forma concreta a una gastronomia consapevole e territoriale: in particolare, parleremo con Juan Carlos che ha rinnovato il ristorante Melograno di Casbeno, Mario Carabelli, che ha riaperto il ristorante e Hotel Sacro Monte, meta di pellegrini e turisti. Ma ci sarà anche Franca Formenti di Zona Franca, il bistrot gourmet di Masnago amato da vegetariani e vegani (ma non solo!) Giacomo Aceti l’innovativo Maitre Patissier della Pasticceria C’est la Vie di Varese, e Paolo Crosta, ambasciatore della confraternita del Ris in Cagnun cul Persich. Sul fronte dei produttori, parteciperanno Riccardo Zanini di Cuore D’Oro, che ha fatto rinascere l’azienda agricola di famiglia a Brunello grazie a una splendida idea che coniuga tradizione e modernità, e Renè Vanetti di NuOvo di Arcisate, che ha realizzato il suo allevamento di “galline felici” per avere le migliori uova del mercato.

Tra noi ci saranno anche LaFrancilura e Samuele Corsalini, due voci creative che con costanza e passione raccontano il territorio varesino attraverso contenuti digitali e progetti divulgativi, legati al cibo e al territorio: anche loro verranno coinvolti in questo racconto corale della “Varese del cibo”.

E se non fosse sufficiente a convincervi a venire a Materia, l’ingresso (gratuito) sarà accompagnato da un piccolo gesto di benvenuto. Ogni partecipante infatti riceverà una minibox dolce realizzata dalla Pasticceria C’est la Vie con i frutti di bosco dell’Azienda Pepina Agricula di Casciago: un invito simbolico a gustare la serata in tutti i sensi.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA