Le più belle spiagge dell’Isola d’Elba

L’Isola d’Elba è uno dei luoghi più suggestivi d’Italia dal punto di vista delle bellezze naturalistiche mixate con la cultura antica.

L’isola facilmente raggiungibile grazie a servizi che permettono ai turisti di accedere a orari in tempo reale dei traghetti per l’Elba oppure ai vari voli in partenza dai diversi aeroporti italiani, è oramai una meta turistica molto gettonata.

Grazie al flusso turistico sempre crescente che vede al centro della scena le spiagge più belle dell’isola d’Elba, la rete ricettiva con strutture di livello in particolare e ai servizi pensati per tutti i turisti che scelgono di soggiornare sull’isola più in generale, il territorio offre numerosi servizi che aumentano il valore del territorio.

Sono molti i motivi che spingono a visitare quest’isola ma, in primis, l’attrazione principale sono i paesaggi e le bellezze naturalistiche.

Alla scoperta delle più belle spiagge dell’Isola d’Elba

L’isola è caratterizzata da una vasta varietà di territori con caratteristiche agli antipodi: una piccola estensione di coste molto diverse tra loro che accontentano ogni gusto ma anche ogni esigenza, dai ragazzi alle famiglie con bambini.

Lunghissime distese di sabbia bianca, ciottoli, coste rocciose, calette nascoste con dei tramonti mozzafiato: queste sono le spiagge elbane per cui è sicuramente difficile stabilire le più belle.

Tra le spiagge più note, quelle in cui potrete trovare sabbia sottile da usare per distendervi a prendere il sole, godersi relax e riposo, ci sono La Biodola e Cavoli.

La spiaggia di La Biodola è un lungo arenile attrezzato, che vanta numerosi servizi ed è il luogo ideale per le immersioni e lo snorkeling.

La spiaggia di Cavoli è situata a sud dell’Isola, vicino a Marina di Campo ed è la spiaggia scelta prettamente dalle famiglie perché ha tutto quello che cercano i bambini: sabbia, mare pulitissimo e bassi fondali trasparenti.

Un’altra opzione offerta dalle spiagge più belle dell’Isola d’Elba sono le distese di ghiaia e ciottoli, amate da chi predilige i fondali più bassi ma non vuole sporcarsi. Le più belle con queste caratteristiche sono vicino a Portoferraio.

Hanno queste caratteristiche anche la spiaggia della Padulella, situata nei pressi di Capo Bianco e lunga 150 mt, la Spiaggia de l’Enfola, a nord dell’isola e che è l’unica spiaggia dell’isola formata da un istmo, la spiaggia di Sansone, a pochissimi chilometri da Portoferraio famosa per essere nascosta, isolata e con un buon livello di tranquillità e privacy.

Dopo la sabbia finissima e i ciottoli, vengono le bellissime coste rocciose, molto diffuse sull’isola d’Elba.

Si tratta di pezzi di costa e di natura selvaggia, tranquilli perché poco frequentati e quindi adatti a chi non ama la calca.

Sulla costa occidentale dell’isola potrete trovare Patresti, Chiessi e Capo Sant’Andrea, subito dopo il comune di Marciana.

Zone difficili da raggiungere ma estremamente belle.

In ultimo la spiaggia di Fetovaia che, essendo una delle più frequentate è anche tra le più organizzate e attrezzate, e la spiaggia di Secchetto.

Buon bagno e buon divertimento alla ricerca del posto giusto tra le spiagge più belle dell’Isola d’Elba.