Il mercato di Luino diventa “storico“

Il mercato di Luino è stato ufficialmente riconosciuto da Regione Lombardia come “Mercato a Valenza Storica di Tradizione”. «Quello che è sicuramente eterno a Luino è il mercato del mercoledì»: parola di Vittorio Sereni.

«Era uno degli obiettivi presenti nel nostro programma ed uno dei primi interventi sui quali, insieme agli uffici, abbiamo iniziato a lavorare – ha esordito l’assessora alla Cultura e al Turismo Serena Botta – Sono molto felice che sia finalmente arrivato questo riconoscimento ufficiale che per noi rappresenta il primo passo verso un progetto più ampio di rilancio del mercato settimanale. Il nostro è un mercato storico a tutti gli effetti, lo è sempre stato, ma poter beneficiare di questo riconoscimento permetterà di portare avanti i progetti di promozione di questa attrattività in maniera più completa. In questo anno ci sono stati tanti incontri ed un rapporto costante con i rappresentanti degli ambulanti. Sono emerse tutte le criticità che il nostro mercato presenta ma anche tante idee propositive su come rilanciarlo e migliorare la sua attrattività, partendo dalla qualità delle merci, un progetto di marketing, passando per interventi necessari a garantirne la sicurezza e mantenerne il decoro».

La storia del mercato di Luino, che ha inizio nel lontano 1543 con la concessione augustea data dall’imperatore del Sacro Romano Impero Carlo V, continua a vivere oggi nelle parole di tre grandi autori: Vittorio Sereni, Dario Fo’ e Piero Chiara.

Dalle prime bancarelle di qualche contadino alle 400 di quello odierno, il mercato luinese è ormai diventato polo attrattivo a livello internazionale e infondo negli anni sembra non aver mai perso la sua magia: da un soleggiato paesaggio nostalgico Luino riesce a trasformarsi, come nei mercoledì di mercato, in un posto senza confini dove a prendere il sopravvento sono le relazioni, i colori e i profumi. Come diceva Sereni: «In quel fatidico mercoledì il paese si trasforma, la profusione di graticci, bancarelle, furgoni lo ricopre interamente. È come se Luino si dilatasse in estensione e in rumore».

E’ un punto di riferimento ormai da 479 anni, per luinesi, elvetici e turisti, e finalmente si prende il titolo che gli spetta, quello di mercato storico. Lo diventa grazie alla richiesta inoltrata dall’attuale amministrazione Bianchi lo scorso 28 giugno 2021 a Regione Lombardia. Un riconoscimento fortemente voluto sin dalle origini anche dai commercianti luinesi, che hanno sempre invitato le amministrazioni a procedere in questo senso.

«E’ un grande obiettivo quello che è stato raggiunto, un primo passo che ha dimostrato l’intenzione di voler fare e cambiare veramente qualcosa. – ha commentato il rappresentante degli ambulanti Vittorio Bernardo – Entrare ufficialmente in un sistema che da al nostro mercato più visibilità, oltre che la conferma della sua posizione attuale, è davvero una bella soddisfazione per noi ambulanti. Spero che questo sia solo l’inizio di qualcosa di grande».