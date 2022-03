Migliori broker di criptovaluta nel 2022

La criptovaluta è un mercato che sta guadagnando molta trazione su scala globale Questo viene confermato dall’esplosione di nuove monete, attività di trading, oltre che interesse istituzionale. Ovviamente, le criptovalute come Bitcoin ed Ethereum continuano a dominare l’ecosistema. Tuttavia, centinaia di altre monete sono realmente disponibili all’acquisto di questi tempi. E se vuoi accedere a tutti questi tipi di monete di criptovaluta, una delle migliori piattaforme di investimento fra cui puoi scegliere è un broker di criptovaluta. Come suggerisce il nome, questo tipo di piattaforma offre un collegamento intermedio fra te e le varie criptovalute disponibili.

I siti di intermediazione operano in questo modo per tutte le classi di beni, fra cui quelli più tradizionali come azioni e obbligazioni. Queste piattaforme sono migliorate drasticamente nel corso dell’ultimo decennio. Le transazioni ora vengono completate più velocemente che mai, le commissioni sono le più basse di tutti i tempi e, nel caso delle criptovalute, i siti di intermediazione sono fra le piattaforme più sicure al mondo. Dunque, come già puoi aver capito, siamo sicuri che i broker di criptovaluta ti saranno molto utili se dovessi scegliere questa strada.

Migliori broker di criptovaluta

I siti di intermediazione sono in realtà piuttosto comuni in molte parti del mondo. Anche molte aziende di investimenti di criptovaluta offrono diversi prodotti sui loro siti, dunque non sono esclusivamente piattaforme di intermediazione. Per esempio, potresti iscriverti a un sito e scoprire che offre wallet digitale, piattaforma di scambio, servizi di staking e, ovviamente, anche servizi di intermediazione. Dipende tutto dal sito in cui scegli di registrarti, il che ci porta alla ragione principale per cui siamo qui. Il duro lavoro e la ricerca sono già stati fatti per te, e il nostro team di professionisti è riuscito a restringere la ricerca e trovare i broker migliori:

eToro – migliore broker di criptovaluta in generale

Pepperstone – migliore broker di criptovaluta per le commissioni ridotte

Coinbase – migliore broker di criptovaluta per principianti

Binance – migliore broker di criptovaluta per gli appassionati

eToro – visita qui

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

eToro è un sito estremamente popolare negli Stati Uniti. Ma pur essendo stato lanciato prima lì, eToro da allora si è espanso in mercati come il Regno Unito, l’Australia, e altri. Il sito, alla momento della scrittura, è usato da oltre 15 milioni di utenti,, e ci sono ragioni precise per cui eToro ha guadagnato così tanta popolarità. Alla base di tutto, il punto che attrae di più di eToro è la facilità di trading di criptovaluta sulla piattaforma. eToro usa un app mobile sia per Android che per iOS, facilita l’esecuzione istantanea di ordini, e l’interfaccia dell’utente è assolutamente fantastica. Anche chi è completamente nuovo al mondo dell’investimento in criptovaluta non avrà problemi nell’iniziare.

Ovviamente, eToro vanta anche alcuni vantaggi specifici rispetto agli altri broker di criptovaluta. Questi includono zero commissioni per le azioni di trading, accesso a strumenti di gestione d’avanguardia, supporto di tutte le criptovalute più importanti, nonché opzioni relative al social trading. Queste ultime sono, in tutta onestà, ciò che hanno davvero reso eToro così famoso. Il social trading ti permette di copiare investitori esperti, in ogni azione di trading, che è l’ideale se non sei completamente sicuro di ciò che stai facendo.

>>> Iscriviti a eToro qui<<<

L’investimento in asset di criptovaluta non è regolamentato nella maggior parte dei paesi UE e nel Regno Unito. Nessuna protezione per il consumatore. Il tuo capitale è a rischio. Il trading di criptovaluta CFD non è disponibile per clienti che risiedono nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore. Devi considerare se puoi permetterti di affrontare l’elevato rischio di perdere i tuoi fondi.

Pepperstone – visita qui

I CFD sono strumenti complessi e comportano grossi rischi di perdita di soldi rapidamente a causa della leva. Il 72,2% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore. Devi considerare se comprendi il funzionamento dei CFD, e se puoi permetterti di affrontare l’elevato rischio di perdere i tuoi fondi.

Pepperstone è comunemente conosciuta come piattaforma di trading di Forex, ma non offre soltanto questo. Anche se è vero che Pepperstone si è concentrata su questo mercato quando è stata creata nel 2010, la piattaforma ora è molto diversa. E in tempi recenti, Pepperstone ha iniziato a dare agli utenti accesso al mercato della criptovaluta. Detto questo, Pepperstone si sta concentrando principalmente su CFD con criptovaluta , che è essenzialmente una forma di spread betting sul prezzo di mercato. Questo è inizialmente un po’ complesso, ma ci sono video di apprendimento sul sito di Pepperstone per aiutarti a migliorare la tua conoscenza in quest’area.

Puoi anche ottenere una leva di 2:1 per le criptovalute più importanti come Ethereum e Bitcoin, che aiuta a migliorare il potere di trading.

>>> Iscriviti a Pepperstone qui<<<

I CFD sono strumenti complessi e comportano grossi rischi di perdita di soldi rapidamente a causa della leva. Il 72,2% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore. Devi considerare se comprendi il funzionamento dei CFD, e se puoi permetterti di affrontare l’elevato rischio di perdere i tuoi fondi.

Coinbase – visita qui

Coinbase in realtà ha due prodotti principali che gli utenti possono sfruttare. Il primo è un wallet standard, semplicemente conosciuto come Coinbase. Questo wallet è il modo più semplice per acquistare e vendere diverse criptovalute, ed è estremamente sicuro farlo tramite questa piattaforma. Tuttavia, le commissioni possono essere piuttosto alte se messe a confronto ad altri siti di intermediazione menzionati qui. Questo si può evitare scegliendo di usare Coinbase Pro, in cui troverai una configurazione più simile ad una piattaforma di scambio o di intermediazione.

Coinbase Pro ha commissioni molto ridotte, a volte ad un minino di 0,5% (a seconda dalla dimensione del tuo ordine). Fornisce agli utenti anche una gamma molto migliore di criptovalute da acquistare e vendere, includendo l’accesso agli strumenti di trading tipici come grafici, volumi di trading, e l’abilità di impostare degli stop order.

Binance – visita qui

Binance è l’auto-proclamatasi ‘piattaforma di scambio di criptovaluta più grande al mondo”. Anche se non possiamo confermare che questo sia vero o meno, possiamo dire che le offerte di Binance sono certamente estese. La piattaforma supporta oltre 100 criptovalute diverse, con un numero ancora maggiore di coppie di trading – ideale se non voi sempre investire usando valuta fiat. Hai anche vantaggi relativi alle basse commissioni, servizi di staking, stop limit, nonché trading con leva, se lo desideri. Binance è anche incredibilmente sicuro e accessibile, e tutti i membri possono scaricare l’app di trading estremamente apprezzata sia per Android che per iOS.

Cos’è un broker di criptovaluta?

Un broker di criptovaluta è praticamente una piattaforma che connette investitori individuali ai mercati di criptovaluta. È da qui che deriva il termine broker (o negoziatore), in quanto indica che qualcuno ‘negozia un accordo’ prima di eseguire un’azione di trading. Tuttavia, in passato, i broker spesso lavoravano in grossi studi e si occupavano dei clienti al telefono, connettendo le necessità di entrambe le parti e agendo come intermediario. Ma con i broker di criptovaluta, tutto questo è stato facilitato. Le negoziazioni non avvengono più fra due parti, con un sacco di avanti e indietro; tutto ora è incorporato usando software, permettendo il completamento di azioni di trading in modo quasi istantaneo.

Una cosa che non è cambiata, tuttavia, è la piccola commissione che il broker si accaparra per aver facilitato la transazione. Molti siti hanno ancora commissioni per le transazione, a meno che non scegli siti come eToro, dove tutte le commissioni per le azioni di trading sono state rimosse.

>>> Fai trading con eToro qui <<<

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Come funzionano i broker di criptovaluta?

Generalmente, i broker di criptovaluta lavorano connettendo gli investitori ai mercati di criptovaluta principali, offrendo accesso istantaneo ad una gamma di monete. Queste stesse piattaforme sono il vero e proprio broker in questo caso, cosa piuttosto diversa da come era in passato. In passato, le persone avevano a che fare con broker individuali per creare i propri ordini di acquisto e vendita, ma questo non è più necessario, anche se è ancora possibile. I siti di intermediazione facilitano entrambe le parti dell’equazione, aiutando ad eseguire sia gli ordini di acquisto che di vendita relativi alla criptovaluta, spesso accaparrandosi una piccola commissione per aver fornito tale collegamento.

Qual è la differenza fra broker e piattaforma di scambio?

Anche se gli investitori usano questi termini come sinonimi, ci sono delle piccole differenze fra le piattaforme di scambio e i siti di intermediazione. Partiamo dalle piattaforme di scambio: queste sono simili alle piattaforme di intermediazione, anche se le persone acquistano e vendono criptovaluta all’attuale prezzo di mercato – a meno che non vengano impostati degli stop order. Grazie ai siti di intermediazione, è possibile impostare il prezzo, e spesso si possono creare prodotti noti come derivati, che sono un po’ più complessi. Una costante, tuttavia, è che entrambe le piattaforme facilitano il processo di vendita e di acquisto, connettendo gli investitori di entrambe le parti dell’equazione.

I siti di intermediazione tendono inoltre a operare nel mercato OTC (over the counter), diversamente dalle piattaforme di scambio. Per questa ragione, i siti di intermediazione possono configurare prodotti e servizi più complessi, come già detto in precedenza. I siti di intermediazione possono creare derivati, future, nonché CFD, tutto operando in modo che sia speculativo ma porti ritorni più alti grazie alle opzioni di trading più flessibili.

Cosa sono i broker di CFD?

Partiamo dal fatto che sarebbe meglio sottolineare cosa sono i CFD. Questa sigla sta per Contract For Difference (Contratto Per Differenza), ed è comprensibilmente un po’ confusionario per gli investitori principianti. In pratica, con i CFD, nessuno possiede realmente le monete di criptovaluta. Piuttosto, due parti essenzialmente scommettono su quale sarà l’aumento o la riduzione di prezzo a partire dalla somma alla quale il contratto CFD è stato avviato. Dato che i CFD sono solitamente autorizzati solo in mercati OTC, questo è il motivo per cui le persone devono usare i broker di criptovaluta per essere coinvolti in questi contratti.

I CFD sono molto famosi nel Regno Unito, Stati Uniti, e Australia, specialmente per criptovalute come Bitcoin, che è davvero costoso da possedere. Investire in questo modo ti permette di essere coinvolto in tale classe di beni senza dover investire enormi somme di denaro. Se un contratto CFD dovesse andare a tuo favore, i ritorni sarebbero piuttosto significativi, ma è vero anche l’opposto. Per questa ragione, il trading di CFD è consigliato solo a individui esperti.

Come iscriversi ad un broker di criptovaluta

Dopo aver parlato di alcuni dei migliori broker di criptovaluta disponibili al momento, vorremmo assicurarci che sappia esattamente come registrati ad essi. Nota che questo può essere fatto legalmente solo se sei residente in un paese dove la criptovaluta è regolamentata, e se rispetti l’età legale di investimento per tale giurisdizione. Entrambe le cose devono essere dimostrate dopo aver effettivamente aperto l’account. Detto questo, ecco come iniziare su un broker di criptovaluta:

Aprire il tuo nuovo account

Dei quattro broker di criptovaluta che abbiamo menzionato prima, la nostra raccomandazione numero uno è eToro. Puoi registrarti su eToro in pochi minuti, il che significa che il mercato di criptovaluta è a pochi passi da te. Per quanto riguarda i dettagli necessari, innanzitutto devi creare un nuovo nome utente e una password. Oltre a questo, eToro ti chiederà alcuni dati personali riguardanti il tuo nome, titolo, indirizzo, data di nascita, email, e numero di telefono. L’età, il nome, e l’indirizzo sono ciò che devi verificare dopo aver configurato il tuo account.

Prima di aprire ufficialmente il tuo account, avrai anche la possibilità di configurare alcune domande di sicurezza e creare qualsiasi restrizione dell’account.

>>> Registrati a eToro qui <<<

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Verificare i tuoi dati

Verificare i dati del tuo account potrebbe sembrare una seccatura, ma in realtà è un buon segno. Tutti i broker di criptovaluta regolamentati devono completare il processo di KYC (Know Your Customer) prima di permettere a chiunque di fare qualsiasi investimento. È inoltre piuttosto facile verificare i tuoi dati, specialmente tramite siti come eToro. Per completare questo processo, puoi mandare un’email al team con una foto della tua patente di guida o passaporto, necessaria per verificare il tuo nome e la tua età. Per quanto riguarda l’indirizzo, puoi inviarlo tramite un estratto conto bancario o una bolletta recente.

Tutte le foto che invii devono essere sufficientemente chiare, in modo che le informazioni possano essere controllate e verificate. Una volta inviate e ricevute dal sito, il tuo account probabilmente verrà verificato in poche ore.

Finanziare il tuo account

Prima di poter acquistare delle monete di criptovaluta, devi assicurarti di avere i fondi necessari nel tuo account per coprire il valore della transazione. Dunque, dovrai usare uno dei metodi bancari supportati per eseguire un deposito prima di qualsiasi azione di trading. La maggior parte dei siti di intermediazione al giorno d’oggi offrono una varietà di metodi di pagamento, e questi possono includere carte di credito/debito, carte prepagate, e-wallet come PayPal o Skrill, bonifici bancari, e molti altri. Ovviamente, la scelta del metodo da usare sta solo a te, ma il valore del deposito deve rispettare il minimo autorizzato dal sito di tua scelta.

Questo significa anche che la tua prima azione di trading dovrà essere completata usando valuta fiat come USD, GBP, EUR, o altre. Oltre a questo, tuttavia, puoi anche fare trading usando coppie di trading, ovvero puoi acquistare una criptovaluta usandone un’altra. Un esempio sarebbe BTC/ETH, dove puoi acquistare Ethereum usando Bitcoin.

Fare il tuo primo investimento

La preparazione per il tuo primo investimento in criptovaluta è sempre un momento eccitante. Ma prima di premere il grilletto, prenditi un momento per pensare ai tuoi obiettivi di investimento, quanto puoi permetterti di investire, e se vedi veramente del potenziale nella moneta che stai considerando. Nel mercato della criptovaluta, è facile farsi catturare da guadagni da capogiro a breve termine. Ma fidati di noi, le monete con valore nel mondo reale e con rialzi sostenibili a lungo termine sono sempre un investimento più sicuro rispetto alle monete emergenti. Alcuni esempi di tali monete includono Solana, Cardano, Ethereum, Bitcoin, Litecoin, e altri.

Migliori broker di Bitcoin

Non si può negare che Bitcoin sia ancora il protagonista del mercato di criptovaluta generale. È la moneta più grande per capitalizzazione di mercato, e ha dimostrato importanti rialzi di prezzo sin dalla sua nascita – oltre 10 anni fa. Dunque, come ci si potrebbe aspettare, molti broker di criptovaluta offrono agli utenti esposizione a Bitcoin. Ma fra i tanti siti di intermediazione presenti al giorno d’oggi, crediamo che i due elencati di seguito abbiamo più vantaggi.

eToro – visita qui

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Siamo convinti nel mettere eToro nella categoria ‘migliori’ per alcuni motivi piuttosto ovvi. Ovviamente, l’opzione di social trading per i membri un grande pro, in quanto si possono ottenere ritorni maggiori copiando i trader esperti. Questo è tutto gratuito, e parlando di cose gratuite, tutte le transazioni vengono eseguite senza che eToro si accaparri una parte dell’ordine di acquisto/vendita. Non molti siti di intermediazione possono dire di avere questo vantaggio. E infine, eToro ha una gamma di prodotti piuttosto ampia che gli utenti possono esplorare. Fra questi troviamo il trading standard, i CFD, P2P, staking, trading di scambio, nonché wallet digitali per l’archiviazione di criptovaluta.

Dato che tutto questo è stato anche inserito in un’app mobile, possiamo dire che eToro ha coperto tutti i punti principali. Dunque, se sembra il tipo di piattaforma che stai cercando, puoi iscriverti a eToro immediatamente. Ovviamente, Bitcoin è la star anche fra tutti i prodotti menzionati qui!

>>> Iscriviti a eToro qui<<<

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Pepperstone – visita qui

I CFD sono strumenti complessi e comportano grossi rischi di perdita di soldi rapidamente a causa della leva. Il 72,2% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore. Devi considerare se comprendi il funzionamento dei CFD, e se puoi permetterti di affrontare l’elevato rischio di perdere i tuoi fondi.

Fare trading tramite siti di intermediazione è ovviamente un percorso adatto a molti, come già abbiamo discusso. A questo proposito, Pepperstone è un altro ottimo sito di intermediazione quando si parla di Bitcoin. Perché? Perché hai accesso agli ultimi software di trading MT5, opzioni come CFD e trading con leva, e commissioni molto basse per le transazioni. Questo è vero sia per l’acquisto che per la vendita di Bitcoin, e ciò significa che puoi muoverti da una posizione all’altra senza subire troppi danni per quanto riguarda il tuo saldo disponibile. Dato che i siti di intermediazione possono impostare i propri prezzi in una certa misura, anche tenere d’occhio gli siti di intermediazione è fondamentale.

E da quello che abbiamo visto, i prezzi/spread che Pepperstone imposta per Bitcoin sono estremamente competitivi. Se dovessi fare trading di una grossa somma di denaro per Bitcoin, c’è perfino uno schema di ricompense, dove gli sconti sono piuttosto frequenti.

>>> Iscriviti a Pepperstone qui<<<

I CFD sono strumenti complessi e comportano grossi rischi di perdita di soldi rapidamente a causa della leva. Il 72,2% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore. Devi considerare se comprendi il funzionamento dei CFD, e se puoi permetterti di affrontare l’elevato rischio di perdere i tuoi fondi.

Come scegliere il migliori broker di criptovaluta

Piuttosto che selezionare semplicemente i migliori broker di criptovaluta, vorremmo condividere delle conoscenze del settore sul modo in cui queste piattaforme sono state selezionate. Quindi, senza ulteriori indugi, vediamo le aree principali che abbiamo valutato per creare la nostra lista.

Design e facilità di utilizzo

Scegliere un sito che sia facile da usare è una delle aree di valutazione più sottovalutata. Perché? Perché un’esperienza dell’utente ottima è fondamentale per fare trading di criptovaluta in modo semplice. Detto questo, ci piace valutare la facilità di accesso a tutti i prodotti su un sito, quanto sia facile eseguire le azioni di trading, e quanto il sito sia professionale da un punto di vista estetico. Ovviamente, tutti i siti che abbiamo selezionato sopra hanno punteggi alti in queste aree.

Tariffe e commissioni

Non c’è niente di peggio di vedersi addebitate commissioni altissime per aver finanziato il proprio account, aver fatto trading di criptovaluta, o per qualsiasi altra cosa che una piattaforma mediocre potrebbe far pagare. Nota che abbiamo detto mediocre, perché i siti che abbiamo elencato hanno ridotto (se non eliminato) molte di queste fastidiose commissioni. E meno ti viene addebitato per azioni di trading e depositi, più soldi puoi tenere per future transazioni!

Reputazione

Valutare la reputazione di qualsiasi piattaforma di investimento è sempre un passo importante nel processo di scelta del sito giusto. Tutti i broker di criptovaluta che abbiamo menzionato sono attivi da diversi anni, e sono tutti regolamentati dalle relative autorità relative del mondo. Questo le rende affidabili e legali, ma quando si cercano recensioni online dagli attuali clienti, in generale, le cose sembrano molto positive. Nessuno dei siti mostra allarmi rossi importanti, che comunque significherebbe automaticamente che non li consiglieremmo!

Coppie di criptovaluta disponibili

Anche se puoi fare trading della maggior parte delle criptovalute in valuta fiat, alcuni altri altcoin non possono essere acquistati con fiat. È qui che diventa vantaggioso dare un’occhiata alla gamma di coppie di criptovalute supportate. Spesso puoi ottenere uno spread migliore facendo trading usando criptovalute piuttosto che valuta fiat, specialmente se una moneta guadagna valore rispetto ad un’altra! Per quanto riguarda il resto delle monete fondamentali e ampiamente accessibili con cui fare trading, BTC, ETH, LTC, ADA, e SOL sono candidati da tenere d’occhio.

Opzioni di trading

Come abbiamo già detto diverse volte, i migliori broker di criptovaluta hanno tutti diversi prodotti con i quali puoi fare trading di criptovaluta. Per farla breve, più prodotti significa che c’è una maggiore probabilità che uno vada incontro alle tue necessità. Alcune persone preferiscono usare CFD, altri preferiscono fare trading al prezzo di mercato, e i trader ambiziosi potrebbero preferire di usare il trading con leva alla ricerca di ritorni maggiori. Questo dipende tutto dall’individuo, ma ovviamente, essere in grado di accedere a questi prodotti di trading sotto lo stesso tetto è sempre una cosa positiva.

>>> Visita eToro qui per iniziare<<<

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Conclusioni

A questo punto, ci auguriamo vivamente che ti senta più a tuo agio nel sapere cosa sono i broker di criptovaluta, come operano, che tipo di funzioni hanno le piattaforme principale, e se vuoi usarne o meno uno per acquistare criptovaluta. Ovviamente, nessuno ti costringe a investire tramite tali piattaforme, ma i vantaggi sono piuttosto ovvi. Con spread favorevoli, commissioni ridotte, tantissimi prodotti per il trading, e addirittura opzioni come il social trading, i broker di criptovaluta sono un ottimo modo per ottenere visibilità del più ampio mercato di criptovaluta. Tuttavia, c’è comunque un sito che spicca fra tutti, e questo sito è eToro!

Perciò, se sei pronto a tuffarti in un mercato estremamente entusiasmante, perché non ti iscrivi oggi a eToro e fai il tuo primo acquisto?

>>> Iscriviti a eToro ora<<<

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Domande Frequenti (FAQ)

I broker di criptovaluta sono regolamentati?

Si – i broker di criptovaluta sono regolamentati allo stesso modo in cui altre piattaforme di investimento lo sono. A seconda del paese di riferimento, alcuni dei corpi normativi da tenere d’occhio sono FCA, FINRA, ASIC, e tanti altri.

Qual è il miglior broker di criptovaluta?

Dato il suo design intuitivo, la gamma di opzioni, le commissioni di transazione, e la popolarità generale – possiamo dire che eToro è il miglior broker di criptovaluta in circolazione al momento. Pochi siti sono in grado di eguagliare la qualità che questa piattaforma offre, motivo per cui consigliamo di registrarti a eToro quando ne hai l’opportunità.

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Usare broker di criptovaluta è sicuro?

Assolutamente. I broker di criptovaluta vantano molti fattori che li rendono affidabili. Fra questi troviamo una licenza FCA, l’uso di software di cifratura per le transazioni, processi KYC, e molto altro.