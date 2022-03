Nella notte tra sabato e domenica torna l’ora legale: si dorme un’ora in meno

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo bisognerà spostare le lancette dell’orologio in avanti di un’ora perché torna l’ora legale. Uno spostamento che tecnicamente avverrà alle 2 di notte che diventeranno le 3 provocando come ogni anno l’amara sorpresa al risveglio: si dormirà un’ora in meno.

L’ora legale resterà in vigore fino al 23 ottobre e tra le motivazioni che ne hanno motivato l’introduzione c’è quella di ottenere un significativo risparmio di energia elettrica grazie alla possibilità di sfruttare più ore di luce diurna. Da alcuni anni nell’Unione Europea si parla di una possibile abolizione del cambio di orario ma al momento nulla è cambiato.