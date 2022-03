Perde il controllo e si ribalta con l’auto a Travedona Monate

Per cause in corso di accertamento, verso le ore 10 30 di giovedì 10 marzo, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e dopo aver impattato contro le barriere di protezione alla carreggiata si è ribaltato sulla sede stradale.

L’incidente è avvenuto a Travedona Monate sulla Strada Provinciale 36, prima di entrare nel centro abitato. Coinvolto un ragazzo di 25 anni che è stato trasportato in codice verde – con lievi ferite – all’ospedale di Cittiglio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Ispra con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.