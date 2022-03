Una piazza per il paese: Cairate apre un concorso pubblico per l’area davanti al monastero

Una nuova piazza per Cairate, frutto di un progetto ben curato. È l’idea a cui sta lavorando l’amministrazione comunale guidata da Anna Pugliese e che passa da un concorso pubblico d’idee, strumento sempre troppo poco utilizzato ma che invece garantisce la ricerca di soluzioni più curate.

L’area su cui i professionisti sono chiamati a pensare un intervento complessivo è quella in pieno centro paese. «Abbiamo ottenuto un contributo regionale che abbiamo destinato alla valorizzazione della piazza antistante il monastero» spiega il sindaco Anna Pugliese. Il monastero è uno dei maggiori beni architettonici della provincia, recuperato con un progetto durato anni che ha coinvolto l’ente Provincia e il Comune (ognuno proprietario di una porzione).

«Abbiamo scelto quest’area in primo luogo perché è l’accesso al monastero e poi perché consente una valorizzazione più ampia del centro storico, dotandolo di una piazza ben curata rispetto a come è ora, dando maggiore dignità», in linea con il programma elettorale che indica come priorità la qualità della vita, anche in termini di spazi urbani. Quello antistante al monastero è uno spazio che si è formato negli ultimi decenni per successive modifiche e manca un po’ di un disegno generale.

Vista del chiostro del monastero, che ospita tra l’altro anche il municipio, il comando polizia locale e una bella e innovativa biblioteca

Nel testo del bando di concorso si legge che “l’amministrazione mira a risolvere le condizioni di degrado che versano sulla piazza e avviare contemporaneamente un processo virtuoso di miglioramento diffuso del territorio, che sappia rifunzionalizzare e valorizzare l’area, al fine di restituire un’immagine più consona del Comune sia ai fruitori abituali che a quelli occasionali”.

«Abbiamo deciso il concorso d’idee perché ci piaceva anche l’idea di rendere più partecipe la popolazione su questo tipo d’intervento». Il bando è stato pubblicato il 14 marzo e già compare sui portali specializzati per architetti. Prevede per il primo classificato un premio di 4.500 euro, per il secondo 2.300 euro, per il terzo 1.200 euro. Risorse investite per avere un intervento di qualità, anche a fronte dell0importanza dell’intervento: ai professionisti viene chiesto infatti di calcolare una spesa di 350mila euro. Il bando completo si trova qui, su questa pagina tutti gli allegati.

I progetti devono essere presentati entro sessanta giorni dal 13 marzo. «Procederemo poi con la valutazione e pensiamo di affidare i lavori già a settembre» conclude il sindaco.