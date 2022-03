Pro Vercelli – Pro Patria in diretta

Nella trentesima giornata del Girone A di Serie C la Pro Patria è ospite allo Stadio Piola per una grande classica del calcio contro la Pro Vercelli. Una partita molto importante per i tigrotti di Busto Arsizio, alla prima con Massimo Sala in qualità di capoallenatore dopo il pareggio interno contro il fanalino di coda Legnago che è costato la panchina a Luca Prina. Le bianche casacche piemontesi di Lerda (allenatore della Pro Patria nel 2008, oggi squalificato per insulti razzisti) arrivano invece da un ottimo periodo di forma, dettato da una sola sconfitta nel 2022, quella di Bolzano, dove è pressoché impossibile resistere al Sudtirol di un altro ex biancoblu, Ivan Javorcic. Fischio di inizio alle 14:30, vivete insieme a noi le emozioni del match!

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato sul nostro liveblog (per visualizzare meglio clicca QUI). Potrete seguire il nostro live commentando in tempo reale e interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.