Prina a un passo dall’esonero dalla panchina della Pro Patria

Sono sempre più lontane le strade di Luca Prina e della Pro Patria. Nella settimana in cui la società di Busto Arsizio ha festeggiato i 103 anni pare ormai inevitabile l’esonero del tecnico biellese scelto in estate dal ds Sandro Turotti come erede di Javoric.

A pesare nella decisione della società, non ancora ufficiale, la mancanza di risultati, con appena due vittorie tra dicembre e febbraio contro Pergolettese e Virtus Verona e, soprattutto, l’amarezza per i tanti punti persi per strada (e all’ultimo minuto) come nel pareggio di domenica contro il Legnago e la sconfitta rimediata dalla Pro Sesto, entrambe fanalino di code quando arrivate allo Speroni.

Cinque vittorie, quattordici pareggi, dieci sconfitte e una costante media da 1 punto a partita: questo lo “score” del tecnico, sicuramente non aiutato dalla marea di infortuni – con la panchina a disposizione sempre più corta di quella degli avversari – e dal caos societario che quest’anno si è respirato e ha aleggiato in via Ca’ Bianca. Probabile, quasi scontato, l’affido della squadra al vice Massimo Sala, che comunque avrebbe guidato i tigrotti nella trasferta a Vercelli data la squalifica che Prina deve scontare per le proteste al termine della sconfitta di rigore contro la Juve.