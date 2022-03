Risalgono i contagi Covid in Canton Ticino

Crescono i nuovi contagi da coronavirus in Canton Ticino. Nel fine settimana sono stati rilevati 2.419 nuovi casi Covid, per un totale settimanale di 7.446. Non si sono verificati nuovi decessi.

Il dato delle positività evidenzia però una nuova crescita mentre è aumenta anche la pressione ospedaliera (il numero dei ricoverati è passato da 117 a 132).

In Ticino sono stati registrati circa 130 casi in più rispetto alla settimana precedente. Se si guarda al dato nazionale, in Svizzera, nelle ultime 72 ore, sono stati rilevati 60.989 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Sono stati segnalati 25 nuovi decessi e 270 persone sono state ricoverate in ospedale.