Rissa nella notte a Monza, due giovani in ospedale. Indagano i Carabinieri

Attorno alle 2 di questa mattina (domenica), i Carabinieri della Compagnia di Monza sono intervenuti con diverse pattuglie in via Bergamo, zona dove sono presenti diversi locali, ove poco prima si era consumata una violenta rissa con diversi partecipanti. A seguito del cruento episodio, due giovani di 16 e 27 anni sono stati trasportati presso gli ospedali della zona per le lesioni subite.

I Carabinieri, intervenuti tempestivamente a seguito di numerose chiamate, hanno provveduto ad identificare tutti i presenti ed eventuali testimoni. Le indagini sono in corso per verificare le motivazioni della lite, nonché per risalire ai nominativi dei partecipanti. I due feriti sono già stati dimessi dall’ospedale e giudicati guaribili in 10 giorni.