Auto di lusso rubate in Brianza e nascoste nel Varesotto, due arrestati

Un deposito di auto rubate è stato scoperto in provincia di Varese nell’ambito di un’operazione delle forze dell’ordine partita da una serie di furti di vetture di grossa cilindrata in Brianza.

L’operazione, come riporta il quotidiano Monza Today, ha preso il via da un’indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Vimercate su ripetuti furti di auto avvenuti tra novembre 2024 e gennaio 2025 in diversi comuni della provincia di Monza e Brianza, ma anche a Lecco, Varese e Como.

Le auto, tutte di alta gamma, venivano rubate mentre erano parcheggiate sulla strada. Attraverso pedinamenti e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, i Carabinieri sono arrivati a un’autorimessa in provincia di Varese, dove le auto venivano nascoste e dove venivano modificati i numeri di telaio e le targhe prima della vendita all’estero.

Fermati e poi arrestati due uomini originari dell’Ucraina: un 54enne domiciliato a Como e un 47enne residente a Usmate Velate. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono accusati di furto aggravato e riciclaggio. Il 54enne è stato anche denunciato perché trovato in possesso di un passaporto falso.