Tenta di rubare profumi a Como per 300 euro in un grande magazzino: denunciato un 49enne

La polizia di stato di Como ha denunciato in stato di libertà un 49enne rumeno, senza fissa dimora e con precedenti per reati simili, sorpreso a rubare all’interno di un grande magazzino in via Boldoni.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato, intorno alle 17.30. La segnalazione è arrivata al numero unico per le emergenze 112 e ha richiesto l’intervento immediato di una volante.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno preso in consegna il sospettato che, sebbene tranquillo e collaborativo, è stato riconosciuto da un addetto alla sicurezza come responsabile del tentato furto.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era impossessato di due confezioni di profumo, per un valore complessivo vicino ai 300 euro, nascondendole sotto la giacca e cercando poi di uscire senza pagare.

La merce è stata restituita al personale del negozio, mentre il 49enne è stato condotto in questura. Qui, dai controlli, sono emersi numerosi precedenti penali e di polizia, alcuni dei quali già sfociati in condanne.

L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato. La sua posizione è ora al vaglio dell’ufficio immigrazione della questura di Como, che valuterà eventuali provvedimenti amministrativi da adottare.