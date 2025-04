Strappano la catenina sul lungolago di Como ad un diciottenne: due arresti

Uno ha strappato la collanina ad un ragazzino di 18 anni, l’eltro minacciava il gruppo con una bottiglia di non muoversi: una rapina aggravata in piena regola finita con due arresti a Como.

La Polizia di Stato del capoluogo lariano nella notte appena trascorsa ha arrestato per concorso in rapina, un 22enne egiziano, con precedenti di polizia, senza documenti e irregolare, insieme ad un connazionale di 23 anni, anche lui senza i documenti di identità con precedenti di polizia e risultato essere richiedente asilo politico. Verso l’una e mezza di stanotte, una Volante di Como è stata indirizzata in Lungo Lario Trento e Trieste in quanto era segnalata una rapina, consumata ai danni di un 18enne di Uggiate con Ronago sempre nel Comasco, che al momento stava passeggiando assieme ad altri due coetanei. L’immediata raccolta delle informazioni ha delineato la vicenda, infatti dal racconto del comasco di 18 anni, i tre amici mentre passeggiavano sul lungolago di Como, si sono visti affrontare dai due egiziani che con la scusa della sigaretta, hanno poi messo in atto la rapina.

Mentre il 22enne egiziano strappava con forza la catenina d’oro che il 18enne aveva al collo, il suo connazionale 23enne, con una bottiglia di liquore in mano, minacciava ai tre di non reagire alzandola sopra la testa. Impossessatisi della catenina d’oro, i due egiziani sono fuggiti a piedi in direzione piazza Cavour facendo perdere le tracce. Gli agenti, oltre alla raccolta delle informazioni di come si sono svolti i fatti, hanno inoltre acquisito le indicazioni sulle fattezze fisiche dei due rapinatori e soprattutto il loro abbigliamento, la vittima ha fornito inoltre un dettaglio determinante, uno dei due egiziani aveva il braccio sinistro ingessato.

Le immediate ricerche da parte degli altri equipaggi delle volanti presenti in città hanno permesso di rintracciare qualche minuto dopo i due egiziani in via Cadorna.

I sospettati, oltre a corrispondere perfettamente alle descrizioni acquisite, alla vista della volante hanno tentato di liberarsi della catenina d’oro di proprietà del 18enne comasco, prontamente recuperata dai poliziotti e poi riconsegnata al suo proprietario. Portati in Questura, sono emersi i loro precedenti di polizia e alcuni alias e mentre il 22enne egiziano risultava irregolare sul territorio, il connazionale 23enne annoverava una richiesta di asilo politico. Dopo aver raccolto ogni dettaglio della vicenda dai testimoni e la denuncia della vittima nonché il formale riconoscimento dei responsabili, i due egiziani sono stati arrestati per concorso in rapina. Avvertito il P.M. di turno, lo stesso ha disposto il loro accompagnamento presso la Casa Circondariale di Como.