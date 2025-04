Aggressione nel centro di Como: ferito nella notte un giovane di 23 anni

Un giovane di 23 anni è rimasto lievemente ferito la notte scorsa a Como da un’arma bianca. È accaduto poco dopo la mezzanotte in una via Castellini, poco distante da centro. Il ventitreenne ha riportato solo ferite leggere. L’intervento tempestivo della polizia di stato ha permesso di riportare la situazione sotto controllo. Sono in corso le indagini per definire la dinamica dell’aggressione.

L’episodio precedente solo qualche giorno fa, nella notte tra venerdì e sabato scorsi in via Rovelli. Anche in quel caso si era trattato del ferimento di un trentenne con un’arma bianca. Le condizioni del ferito non avevano richiesto il trasporto in ospedale.